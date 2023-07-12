Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, сейчас Украина имеет на вооружении крылатые ракеты Storm Shadow. Но также очень важно получить еще и американские ATACMS.
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Почему Украине нужны ракеты ATACMS
Как отметил Селезнев, в случае Storm Shadow Киев имеет достаточно незначительное количество носителей таких ракет. Оккупанты активно пытаются выследить украинские самолеты, из которых запускают это оружие.
Storm Shadow – отличная ракета. Но нам не хватает носителей для нее. А россияне пытаются выследить носители. При таких условиях есть риск для наших пилотов,
– отметил Селезнев.
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Ситуация с ATACMS может быть несколько иной. Украина имеет гораздо больше пусковых установок для этой ракеты. Ее можно запускать как с M142 HIMARS, так и с M270.
Если бы мы получили ATACMS, то могли бы чаще и не менее мощно попадать во вражеские тыловые объекты. Это важно, ведь чем больше вражеских складов боеприпасов и мест хранения техники уничтожим, тем основательнее и масштабнее будет контрнаступление,
– подчеркнул Селезнев.
Получит ли Украина ракеты ATACMS: коротко
- Украина уже получила крылатые ракеты Storm Shadow от Великобритании. Франция также согласилась передать Киеву дальнобойные ракеты.
- 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе президент Владимир Зеленский говорил с коллегой Джо Байденом о передаче ракет ATACMS. Пока этот вопрос не решен.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заметил, что США пока "по объективным причинам" не передают Украине ATACMS.