Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, сейчас Украина имеет на вооружении крылатые ракеты Storm Shadow. Но также очень важно получить еще и американские ATACMS.

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Почему Украине нужны ракеты ATACMS

Как отметил Селезнев, в случае Storm Shadow Киев имеет достаточно незначительное количество носителей таких ракет. Оккупанты активно пытаются выследить украинские самолеты, из которых запускают это оружие.

Storm Shadow – отличная ракета. Но нам не хватает носителей для нее. А россияне пытаются выследить носители. При таких условиях есть риск для наших пилотов,

– отметил Селезнев.

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Ситуация с ATACMS может быть несколько иной. Украина имеет гораздо больше пусковых установок для этой ракеты. Ее можно запускать как с M142 HIMARS, так и с M270.

Если бы мы получили ATACMS, то могли бы чаще и не менее мощно попадать во вражеские тыловые объекты. Это важно, ведь чем больше вражеских складов боеприпасов и мест хранения техники уничтожим, тем основательнее и масштабнее будет контрнаступление,

– подчеркнул Селезнев.

Получит ли Украина ракеты ATACMS: коротко