Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он назвал поставку оружия "очень сложным решением".

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США не предоставляют Украине ATACMS

Я знаю некоторые причины, почему США еще не приняли это решение. Они достаточно объективны. Мы с ними работаем. Но США принимают решение о предоставлении нам некоторых других типов оружия. Это очень сложные решения. А они их принимают,

– отметил Кулеба.

По словам министра, у него нет впечатления, что решение о передаче Украине ATACMS не принимается умышленно. Кулеба подчеркнул, что там есть определенные проблемы и аспекты, для которых нужно найти решение для того, чтобы это было предоставлено.

"Но США делают реально очень много для нас. Мы им за это очень благодарны. Поэтому и язык не возвращается их за это критиковать", – добавил министр.

Важно! ATACMS – американская баллистическая ракета класса "земля – земля". В зависимости от модификации дальность колеблется от 160 до 300 километров. Ракеты ATACMS используются на поле боя – они могли бы помочь украинским защитникам уничтожать российские резервы на подходе.

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