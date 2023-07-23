В Пентагоне говорят, что у США недостаточно ATACMS для передачи Украине. Более того, заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль считает, что это оружие сейчас не нужно ВСУ. Ведь Силы обороны уже получили британские Storm Shadow и французские SCALP.

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Что говорят в Белом доме

Администрация Джозефа Байдена не хочет передавать Силам обороны ATACMS. Пока что Вашингтон твердо придерживается этой позиции, несмотря на растущее давление со стороны законодателей в США и просьбу украинского правительства. Об этом сообщили официальные лица на условиях анонимности.

Среди общественности распространялось предположение, что Украина вскоре получит от США ATACMS, как это было в других случаях, когда Вашингтон сначала отказывал, а затем передавал Киеву необходимое оружие. Но представители президентской администрации это отрицают. По словам неназванных собеседников, не было никаких изменений в политике Вашингтона по поводу этих ракет. Более того, этот вопрос предметно не обсуждался в течение месяцев.

В Пентагоне считают, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS, и обеспокоены тем, что отправка достаточного количества ракет в Украину, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно снизит готовность США к другим возможным конфликтам,

– пишет издание.

США обладают фиксированным количеством ATACMS в арсенале и планируют заменить их ракетами следующего поколения Precision Strike. По данным СМИ, Lockheed Martin все еще производит 500 ATACMS каждый год, но вся эта продукция предназначена для продажи другим странам. Отмечается, что корпорация могла изготовить 4000 ракет с начала производства, однако их точное количество засекречено. 900 из них Вашингтон продал зарубежным союзникам и партнерам. С 2018 года армия США подписала с этой компанией как минимум 3 контракта на общую сумму около 1 миллиарда долларов для выполнения этих и будущих заказов.

Как ATACMS могут повлиять на фронт

Представители администрации Байдена полагают, что эти ракеты кардинально не изменят ситуацию в войне России против Украины. По их мнению, передача Киеву ATACMS также ограничит использование HIMARS или GMLRS. В администрации президента США делают ставку на дальнобойную артиллерию. Ведь она может выпускать 6 снарядов одновременно и бить почти на 50 миль. С HIMARS тоже можно запускать и ATACMS, но тогда американская артиллерийская система будет выпускать только по одной ракете за раз.

Недавно американский отставной генерал Бен Ходжес в своих соцсетях призвал передать Украине ракеты большой дальности. Он назвал такой шаг разумным.

По его словам, это помогло бы Силам обороны сделать временно оккупированный Крым непригодным для российских военных. Как объяснил бывший командующий американскими силами в Европе, если бы Украина получила это оружие, Россия вынуждена была бы перекинуть Черноморский флот в Новороссийск.

Что говорят наши эксперты о ATACMS