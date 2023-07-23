Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, ракеты ATACMS могли бы заменить советские баллистические ракеты "Точка-У".
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ATACMS помогли бы продвижению ВСУ
Крамаров отметил, что ATACMS – это ракета, которая летит по баллистической траектории и имеет 5 видов боеголовок, 4 из которых – разные виды кассетных боеголовок. Речь не о кассетных снарядах, которые уже передали США. Это суббоеприпасы, каждый из которых автоматически далее наводится на свою цель.
Для нас они сейчас бы очень помогли в частности для нашего продвижения на всех фронтах, особенно на Юге. У нас сейчас из баллистических ракет есть советская "Точка-У". Вместо "Точки-У" мы могли бы иметь ATACMS. Боевая нагрузка и дальность работы закрыли бы то, что в российской армии выполняет "Искандер-М",
– объяснил он.
Кроме того, ATACMS помогла бы ВСУ гораздо быстрее дойти до побережья Азовского моря. Тогда наши военные смогут использовать широкий арсенал, чтобы уничтожить Крымский мост.
Крамаров о ракетах ATACMS: смотрите видео
Украине нужны ракеты ATACMS: последние новости
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидер Штатов Джо Байден и Президент Украины Владимир Зеленский обсуждают поставки дальнобойных ракет ATACMS на нужды ВСУ.
- Издание The Wall Street Journal сообщало, что после мятежа Евгения Пригожина в России, показавшего все слабости путинской диктатуры, Вашингтон приблизился к решению о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS, однако когда его окончательно примут – неизвестно.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли прокомментировал эту информацию. Он отметил, что сейчас такого решения в Белом доме нет. Однако свою позицию Вашингтон постоянно пересматривает.