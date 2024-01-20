У США продовжують точитися дискусії щодо кордону з Мексикою. Відомо, що Дональд Трамп, позиція якого має безпосередній вплив на виділення допомоги Україні, відкинув будь-які компроміси.

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Помічники Байдена висловили застереження

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван і директор національної розвідки Авріл Хейнс розповіли законодавцям, що найближчими тижнями в України начебто можуть закінчитися ракети для систем ППО та артилерійські боєприпаси.

За словами одного із чиновників Білого дому майбутнє допомоги Україні ніколи не було таким невизначеним. Як зазначає посадовець, це відбувається в той момент, коли офіційні особи Білого дому дедалі більше стурбовані тим, що Байден може не виконати свою обіцянку щодо гарантії бути з Україною "стільки, скільки буде потрібно".

Під час зустрічі в середу в Білому домі Салліван і Хейнс надали вищому керівництву Конгресу секретні часові рамки, коли ключові військові ресурси України будуть значно виснажені, а також зробили детальну оцінку поточної динаміки на полі бою,

– йдеться в повідомленні NBC.

Водночас Салліван підкреслив, що становище України буде ускладнюватися протягом року.

За словами посадовця, відсутність допомоги для Києва вплине не лише на нашу державу. Він зазначив, що у разі розвитку таких подій інші держави, які сподіваються на підтримку США, зокрема Японія та Південна Корея, можуть "переглянути свої альянси".

Двопартійна група лідерів Конгресу погодилася, що надання допомоги Україні є пріоритетом національної безпеки. Однак вони також визнали існування розбіжностей щодо того, як діяти в законодавчому порядку.

Чи справді прогнози є настільки невтішними

Варто згадати, що на початку повномасштабної війни західні партнери були твердо переконані у тому, що Київ впаде за 72 години, а Україна – за 3 тижні. Втім, такі помилкові тези та застереження не знайшли підтвердження у реальності.

Генерал США Бен Ходжес нещодавно зазначив, що російський президент перевів економіку на військові рейки, хоча вона у величезній скруті, а оборонна промисловість має безліч проблем. Він переконаний, що Росія зазнає краху раніше, ніж Україна.

Водночас екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зауважив, що український військово-промисловий комплекс поступово розгортає роботу не тільки по дронах і ракетах, а й по боєприпасах. За його словами, кількість поки що ще недостатня, але вже є успіхи. Це прогнозує значне покращення розвитку подій на фронті.

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