В США продолжают продолжаться дискуссии о границе с Мексикой. Известно, что Дональд Трамп, позиция которого оказывает непосредственное влияние на выделение помощи Украине, отверг любые компромиссы.

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Помощники Байдена высказали оговорку

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс рассказали законодателям, что в ближайшие недели в Украине вроде бы могут закончиться ракеты для систем ПВО и артиллерийские боеприпасы.

По словам одного из чиновников Белого дома, будущее помощи Украине никогда не было таким неопределенным. Как отмечает чиновник, это происходит в тот момент, когда официальные лица Белого дома все больше озабочены тем, что Байден может не выполнить свое обещание по поводу гарантии быть с Украиной "столько, сколько потребуется".

В ходе встречи в среду в Белом доме Салливан и Хейнс предоставили высшему руководству Конгресса секретные временные рамки, когда ключевые военные ресурсы Украины будут значительно истощены, а также сделали подробную оценку текущей динамики на поле боя,

– говорится в сообщении NBC.

В то же время Салливан подчеркнул, что положение Украины будет усложняться в течение года.

По словам чиновника, отсутствие помощи для Киева повлияет не только на наше государство. Он отметил, что в случае развития таких событий другие государства, надеющиеся на поддержку США, в частности Япония и Южная Корея, могут "пересмотреть свои альянсы".

Двухпартийная группа лидеров Конгресса согласилась, что предоставление помощи Украине является приоритетом национальной безопасности. Однако они также признали существование разногласий по поводу того, как действовать в законодательном порядке.

Действительно ли прогнозы настолько неутешительны

Следует упомянуть, что в начале полномасштабной войны западные партнеры были твердо убеждены в том, что Киев упадет за 72 часа, а Украина – за 3 недели. Впрочем, такие ошибочные тезисы и оговорки не нашли подтверждения в реальности.

Генерал США Бен Ходжес недавно отметил, что российский президент перевел экономику на военные рельсы, хотя она в огромных затруднениях, а оборонная промышленность испытывает множество проблем. Он убежден, что Россия потерпит крах раньше, чем Украина.

В то же время экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что украинский военно-промышленный комплекс постепенно разворачивает работу не только по дронам и ракетам, но и по боеприпасам. По его словам, количество пока еще недостаточно, но уже есть успехи. Это предсказывает значительное улучшение развития событий на фронте.

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