Генерал США Бен Ходжес прокомментировал якобы планы президента России Владимира Путина воевать в Украине в течение 5 лет. По его словам, Путин не заинтересован в переговорах, пока не достигнет всех своих целей, в частности, уничтожения НАТО и Украины.

Смотрите также Нас не оставят без помощи, – Данилов об исторических договорах безопасности с партнерами

Политическое будущее Путина связано с его успехом в Украине

Годжес отметил, что российский президент перевел экономику на военные рельсы, хотя она в огромном затруднении, а оборонная промышленность испытывает множество проблем.

Генерал отметил, что Путину не нужно беспокоиться о том, что думают россияне, потому что он не участвует ни в каких легитимных выборах. Также ему не нужно беспокоиться о том, что СМИ бросят ему вызов.

Я думаю, он знает, что его политическое будущее связано с успехом борьбы против Украины,

– подчеркнул Годжес.

По его словам, именно поэтому Путин пожертвует столькими жизнями россиян, сколько того будет требовать ситуация. Генерал США добавил, что поэтому ему кажется смешным, когда Украину подталкивают к переговорам.

Россия терпит крах раньше

Годжес убежден, что Россия терпит крах раньше Украины. Он подчеркнул, что если бы Запад лучше работал над санкциями и изолировал Россию от ее основных союзников, то даже русский народ не смог бы мириться с войной и продолжать ее. Россияне, конечно, могут призвать еще больше людей, но вряд ли они смогут делать то, что делают.

Особенно, если Запад наконец-то поймет, что победа Украины в его интересах.

И это не благотворительность для Украины, это для нашей выгоды,

– объяснил военный США.

По его словам, люди вокруг Путина теряют свои деньги и знают, что им некуда деваться, ведь промышленность уничтожается.

Ходжес высказался о важности Крыма