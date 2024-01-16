Генерал США Бен Ходжес прокомментировал якобы планы президента России Владимира Путина воевать в Украине в течение 5 лет. По его словам, Путин не заинтересован в переговорах, пока не достигнет всех своих целей, в частности, уничтожения НАТО и Украины.
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Политическое будущее Путина связано с его успехом в Украине
Годжес отметил, что российский президент перевел экономику на военные рельсы, хотя она в огромном затруднении, а оборонная промышленность испытывает множество проблем.
Генерал отметил, что Путину не нужно беспокоиться о том, что думают россияне, потому что он не участвует ни в каких легитимных выборах. Также ему не нужно беспокоиться о том, что СМИ бросят ему вызов.
Я думаю, он знает, что его политическое будущее связано с успехом борьбы против Украины,
– подчеркнул Годжес.
По его словам, именно поэтому Путин пожертвует столькими жизнями россиян, сколько того будет требовать ситуация. Генерал США добавил, что поэтому ему кажется смешным, когда Украину подталкивают к переговорам.
Россия терпит крах раньше
Годжес убежден, что Россия терпит крах раньше Украины. Он подчеркнул, что если бы Запад лучше работал над санкциями и изолировал Россию от ее основных союзников, то даже русский народ не смог бы мириться с войной и продолжать ее. Россияне, конечно, могут призвать еще больше людей, но вряд ли они смогут делать то, что делают.
Особенно, если Запад наконец-то поймет, что победа Украины в его интересах.
И это не благотворительность для Украины, это для нашей выгоды,
– объяснил военный США.
По его словам, люди вокруг Путина теряют свои деньги и знают, что им некуда деваться, ведь промышленность уничтожается.
Ходжес высказался о важности Крыма
- Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес отметил важность временно оккупированного Крыма для хода войны в Украине. Генерал-лейтенант заметил, что выиграть боевые действия сможет тот, кто будет контролировать аннексированный полуостров. Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес отметил важность временно оккупированного Крыма для хода войны в Украине. Генерал-лейтенант заметил, что выиграть боевые действия сможет тот, кто будет контролировать аннексированный полуостров.
- Генерал-лейтенант подчеркнул, что Крым, по его мнению, является важнейшим куском территории, который до сих пор оккупирует Россия. По его словам, остров является "решающей территорией".
- Ходжес отметил, что для того чтобы сделать Крым непригодным для использования Россией, нужно высокоточное дальнобойное оружие, которое может попасть куда угодно: в каждый российский корабль, самолет, штаб, пусковую ракетную площадку или военно-воздушную базу.