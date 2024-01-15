В то же время Ходжес подчеркнул и важность предоставления вооружения Украине для освобождения Крыма от российских оккупантов. Он также сказал, что важно "изолировать" полуостров для находящихся там россиян.

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Ходжес объяснил важность Крыма для победы Украины

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Крым, по его мнению, является важнейшим куском территории, который до сих пор оккупирует Россия. По его словам, остров является "решающей территорией".

Тот, кто контролирует Крым, на мой взгляд, выиграет эту войну. Я не думаю, что в ближайшее время состоится наземная наступательная операция на полуостров, но так или иначе это уже устаревший образ мышления. Я имею в виду, что важно сначала сделать Крым непригодным для российских войск,

– рассказал генерал.

Ходжес отметил, что, для того чтобы сделать Крым непригодным для использования Россией, нужно высокоточное дальнобойное оружие, которое может попасть куда угодно: в каждый российский корабль, самолет, штаб, пусковую ракетную площадку или военно-воздушную базу. В то же время второй составляющей – изоляция полуострова для российских солдат.

"Это значит перекрыть единственные два пути, по которым туда можно добраться. Первый – незаконно возведенный Керченский мост. А второй – это так называемый сухопутный коридор, который пролегает от Ростова вдоль Азовского побережья через Мариуполь и Бердянск в Крым", – подчеркнул Ходжес.

Он заверил, что есть возможности перерезать оба этих пути для армии страны-агрессора. Генерал сказал, что это можно сделать точным огнем с большого расстояния.

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