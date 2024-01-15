Водночас Ходжес підкреслив і важливість надання озброєння Україні для звільнення Криму від російських окупантів. Він також сказав, що важливо "ізолювати" півострів для росіян, які там наразі перебувають.
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Ходжес пояснив важливість Криму для перемоги України
Генерал-лейтенант підкреслив, що Крим, на його думку, є найважливішим шматком території, який досі окуповує Росія. За його словами, півострів є "вирішальною територією".
Той, хто контролює Крим, на мою думку, виграє цю війну. Я не думаю, що найближчим часом відбудеться наземна наступальна операція на півострів, але так чи інакше, це вже застарілий спосіб мислення. Я маю на увазі, що важливо спочатку зробити Крим непридатним для російських військ,
– розповів генерал.
Ходжес зауважив, що для того, щоб зробити Крим непридатним для використання Росією, потрібна високоточна далекобійна зброя, яка може влучити куди завгодно: у кожен російський корабель, літак, штаб, пусковий ракетний майданчик або військово-повітряну базу. Водночас другою складовою – є ізоляція півострова для російських солдатів.
"Це означає перекрити єдині два шляхи, якими туди можна дістатися. Перший – незаконно зведений Керченський міст. А другий – це так званий сухопутний коридор, який пролягає від Ростова вздовж Азовського узбережжя через Маріуполь і Бердянськ до Криму", – наголосив Ходжес.
Він запевнив, що є можливості перерізати обидва цих шляхи для армії країни-агресорки. Генерал сказав, що це можна зробити точним вогнем з великої відстані.
Раніше Ходжес присоромив Конгрес за затягування з допомогою
- Генерал-лейтенант Бен Ходжес наголосив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не отримав від Заходу того, що просив. Американський офіцер назвав це "ганьбою Конгресу".
- Екскомандувач армії США в Європі зазначив, що Залужний точно визначив виклики та потреби ЗСУ в інтерв'ю The Economist. За словами генерала, це саме той аналіз, який хочеться отримати від головнокомандувача Збройних Сил.
- Він також підкреслив, що якщо США перестануть надавати необхідну допомогу Україні, то це стане "справжнім подарунком" для Кремля.