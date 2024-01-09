Годжес також підкреслив, що інтерв'ю Залужного американського журналу The Economist було дуже корисним. Адже воно показало, чого саме потребує наша держава для перемоги над агресором.

До теми Залужний писав про ключові технології для ЗСУ: у Білому домі вирішують, як їх надати

Годжес розкритикував Конгрес США за блокування допомоги

Екскомандувач армії США в Європі зазначив, що Залужний точно визначив виклики та потреби ЗСУ в інтерв'ю The Economist. За словами генерала, це саме той аналіз, який хочеться отримати від головнокомандувача Збройних Сил.

"Дуже професійний аналіз, без емоцій. Це дуже хороший список для України й всіх нас, який варто вивчити", – сказав Годжес.

Водночас він наголосив, що західні партнери не відреагували відкрито ні на інтерв'ю Залужного, ні на його список потреб. Генерал розповів, що на рівні урядів цього не відбулося.

Це ганьба для нашого Конгресу, що вони відмовилися від своєї відповідальності. Я сподіваюся, що це питання буде вирішено цього місяця або на початку лютого,

– підкреслив він.

Генерал також сказав, що якщо уряд і Конгрес США відмовляться від своєї відповідальності стосовно надання збройної допомоги Україні, то це буде "справжнім подарунком Кремлеві".

Джонсон сказав, як Конгрес може схвалити фінансування Україні у лютому