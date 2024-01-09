Годжес також підкреслив, що інтерв'ю Залужного американського журналу The Economist було дуже корисним. Адже воно показало, чого саме потребує наша держава для перемоги над агресором.
До теми Залужний писав про ключові технології для ЗСУ: у Білому домі вирішують, як їх надати
Годжес розкритикував Конгрес США за блокування допомоги
Екскомандувач армії США в Європі зазначив, що Залужний точно визначив виклики та потреби ЗСУ в інтерв'ю The Economist. За словами генерала, це саме той аналіз, який хочеться отримати від головнокомандувача Збройних Сил.
"Дуже професійний аналіз, без емоцій. Це дуже хороший список для України й всіх нас, який варто вивчити", – сказав Годжес.
Водночас він наголосив, що західні партнери не відреагували відкрито ні на інтерв'ю Залужного, ні на його список потреб. Генерал розповів, що на рівні урядів цього не відбулося.
Це ганьба для нашого Конгресу, що вони відмовилися від своєї відповідальності. Я сподіваюся, що це питання буде вирішено цього місяця або на початку лютого,
– підкреслив він.
Генерал також сказав, що якщо уряд і Конгрес США відмовляться від своєї відповідальності стосовно надання збройної допомоги Україні, то це буде "справжнім подарунком Кремлеві".
Джонсон сказав, як Конгрес може схвалити фінансування Україні у лютому
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що конгресмени-республіканці чекають на пояснення від адміністрації Джозефа Байдена. Саме від цього залежатимуть терміни ухвалення нової фінансової допомоги для України.
- Він також наголосив, що у питанні фінансуванні України існують "важливіші речі", які треба розв'язати. Зокрема, першочергово він хоче розв'язати питання захисту кордону США.
- Варто зазначити, що Конгрес США досяг угоди щодо фінансування роботи американського уряду у 2024 році. Однак питання додаткового запиту щодо надання понад 61 мільярду для України, а також допомогу для Ізраїлю, Тайваню, Індо-Тихоокеанського регіону ще перебуває на столі.