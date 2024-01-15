Предостережения относительно того, что мир прекратит поддерживать Украину, навеянный русской пропагандой Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, объяснив, что это не соответствует действительности.

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Демократический мир с Украиной

Канада и Украина готовятся к подписанию "заверений безопасности". Проект необходимых документов уже направлен в Офис Президента. Подготовка финального решения должна состояться уже через несколько недель.

Это очень важный документ. После саммита в Вильнюсе, Канада и другие страны делают заявления о том, что заканчивают работу над документами и обязательно их подпишут. Это дополнительное понимание того, что никакого ослабления нашей поддержки в мире не будет.

– подчеркнул Данилов.

Саммит в Вильнюсе

11 июля 2023 года в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. Украина ожидала получить приглашение в Альянс. В то же время, страны предложили отмену ПДЧ, который сокращает путь к НАТО и убирает манипуляции о "реформах".

Кроме того, важным достижением саммита стали индивидуальные гарантии безопасности стран G7. Они должны действовать до тех пор, пока Украина не станет членом Североатлантического альянса.

Сомнения по поддержке Украины в последнее время возникали из-за ситуации в США. Республиканцы до сих пор не согласовали выделение 61 миллиона для нашего государства. Однако дело здесь не в самой Украине.

"Это временные вещи, связанные с избирательным и внутренними процессами. Это не значит, что нас кто-то оставит без помощи. Демократический мир нам будет помогать, потому что мы боремся за свободу и демократию с автократической Россией", – подчеркнул секретарь СНБО.

Россия активизирует ИПСО и пытается деморализовать украинское общество, в частности, используя агентов за рубежом. Однако важно не подвергаться этим попыткам России и помогать нашему войску победить страну-террориста.

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