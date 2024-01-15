Известно, что во время выступления перед британскими парламентариями Риши Сунак не использовал термин "заверения о безопасности", комментируя соглашение с нашим государством. Заметим, что именно он использовал во время своего визита в Киев 12 января.

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Вспомнил свой визит в Киев

В первую очередь выступление Риши Сунака было связано с ударами по целям хуситов в Йемене. Во время него британский премьер также коснулся визита в Киев, который он совершил 12 января.

По его словам, Великобритания – первая в Европе, кто начал обучение украинских солдат, предоставил нашему государству основные боевые танки, а также дальнобойные ракеты.

Теперь мы первые, кто сдерживает обещание, сделанное на прошлогоднем саммите НАТО вместе с другими странами предоставить новые двусторонние обязательства по безопасности,

– сказал Сунак.

Он подчеркнул, что место Украины – в НАТО. Также повторил, что Альянс станет сильнее, когда наше государство станет его частью.

"Но эти обязательства закроют пробел, пока этот день настанет", – подчеркнул премьер.

Риши Сунак надеется, что британский парламент направит украинскому народу послание поддержки, что "мы будем стоять как один в поддержку этих обязательств". Британские парламентарии одобрительно отреагировали на слова главы правительства.

В Киеве избегал термина "обязательства"

В то же время, мы заметим, что Риши Сунак во время визита в Киев не употреблял термин "обязательства" (commitments). Он несколько раз повторил, что говорится о "заверениях об безопасности" (security assurances).

Собственно, после подписания договора безопасности между Украиной и Великобританией, Владимир Зеленский и Риши Сунак разошлись в характеристике того, можно ли назвать соглашением о гарантиях безопасности соответствующий документ.

Следует понимать, что терминология имеет существенное политическое значение. Ведь упоминание о "заверениях об безопасности" (security assurances) для Украины имеет негативную коннотацию. Собственно, такую формулировку использовали в печально известном Будапештском меморандуме. И именно поэтому Киев требует принимать именно "гарантии о безопасности", к чему не готовы наши партнеры.

Интересно, что в тексте соглашения, опубликованном в пятницу 12 января, отсутствует каждый из терминов – ни "безопасные заверения", ни "безопасные гарантии". В нем же можно найти "сотрудничество в сфере безопасности", а также "помощь в сфере безопасности".