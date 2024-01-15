Відомо, що під час свого виступу перед британськими парламентарями Ріші Сунак не використав термін "безпекові запевнення", коментуючи угоду з нашою державою. Зауважимо, що саме його він використовував під час свого візиту до Києва 12 січня.

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Пригадав свій візит до Києва

Передовсім виступ Ріші Сунака був пов'язаний з ударами по цілях хуситів у Ємені. Під час нього британський прем'єр також торкнувся візиту до Києва, який він здійснив 12 січня.

За його словами, Велика Британія – перша в Європі, хто почав навчання українських солдатів, надав нашій державі основні бойові танки, а також далекобійні ракети.

Тепер ми перші, хто дотримує обіцянку, зроблену на торішньому саміті НАТО разом з іншими країнами надати нові двосторонні безпекові зобов'язання,

– сказав Сунак.

Він наголосив, що місце України – в НАТО. Також повторив, що Альянс стане сильнішим, коли наша держава стане його частиною.

"Але ці зобов'язання закриють прогалину, доки цей день настане", – наголосив прем'єр.

Ріші Сунак сподівається, що британський парламент надішле українському народові послання підтримки, що "ми стоятимемо як один на підтримку цих зобов'язань". Британські парламентарі схвально відреагували на слова глави уряду.

У Києві уникав терміну "зобов'язання"

Водночас ми зауважимо, що Ріші Сунак під час візиту до Києва не вживав термін "зобов'язання" (commitments). Він кілька разів повторив, що мовиться про "безпекові запевнення" (security assurances).

Власне, після підписання безпекового договору між Україною та Великою Британією, Володимир Зеленський і Ріші Сунак розійшлися у характеристиці того, чи можна назвати угодою про безпекові гарантії відповідний документ.

Слід розуміти, що відповідна термінологія має суттєве політичне значення. Адже згадка про "безпекові запевнення" (security assurances) для України має негативну конотацію. Власне, таке формулювання використовували у сумнозвісному Будапештському меморандумі. І саме тому Київ вимагає ухвалювати саме "безпекові гарантії", до чого не готові наші партнери.

Цікаво, що у тексті угоди, який опублікували у п'ятницю 12 січня, відсутній жоден з термінів – ані "безпекові запевнення", ані "безпекові гарантії". Натомість у ньому можна знайти "співпрацю у сфері безпеки", а також "допомогу у сфері безпеки".