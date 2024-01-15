Перестороги щодо того, що світ припинить підтримувати Україну, навіяний російською пропагандою. Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, пояснивши, що це не відповідає дійсності.

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Демократичний світ з Україною

Канада та Україна готуються до підписання "безпекових запевнень". Проєкт необхідних документів уже надіслали до Офісу Президента. Підготовка фінального рішення має відбутися вже за кілька наступних тижнів.

Це дуже важливий документ. Після саміту у Вільнюсі, і Канада, й інші країни роблять заяви про те, що закінчують роботу над документами та обов'язково їх підпишуть. Це додаткове розуміння того, що ніякого послаблення нашої підтримки у світі не буде,

– наголосив Данілов.

Саміт у Вільнюсі

11 липня 2023 року у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. Україна очікувала отримати запрошення до Альянсу. Натомість країни запропонували скасування ПДЧ, який скорочує шлях до НАТО і прибирає маніпуляції про "реформи".

Крім того, важливим досягненням саміту стали індивідуальні гарантії безпеки від країн G7. Вони повинні діяти до того часу, поки Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу.

Сумніви щодо підтримки України останнім часом виникали через ситуацію у США. Республіканці досі не погодили виділення 61 мільйона для нашої держави. Однак річ тут не в самій Україні.

"Це тимчасові речі, пов'язані з виборчим та внутрішніми процесами. Це не означає, що нас хтось залишить без допомоги. Демократичний світ нам допомагатиме, тому що ми боремось за свободу й демократію з автократичною Росією", – підкреслив секретар РНБО.

Росія активізує ІПСО та намагається деморалізувати українське суспільство, зокрема використовуючи агентів за кордоном. Однак важливо не піддаватися на ці спроби Росії та допомагати нашому війську перемогти країну-терориста.

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