Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону пояснив, що отримає Україна від цієї угоди. За його словами, вона передбачає, зокрема, надання нашій державі необхідного озброєння, передає 24 Канал.

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Більше не потрібно буде просити про зброю

Він зауважив, що у договорі чітко прописано, що впродовж 24 годин з моменту нового нападу Росії Україна може звернутися до Великої Британії по консультації. Під час них вона може запросити певне озброєння та техніку і отримати їх.

За словами Ігоря Жовкви, консультації відбуватимуться щодо того, як Велика Британія може допомогти нашій державі у кількох вимірах: у морі, у повітрі, на суші та у кіберпросторі. Також вони стосуватимуться того, яке саме озброєння потрібне. Мовиться і про далекобійну зброю, і про танки, і про авіацію. У договорі чітко вказано, що і де буде зроблено, запевнив він.

Журналісти уточнили, чи зможемо ми впродовж 24 годин запросити будь-яку техніку, і чи можна буде просити про підкріплення – британських солдатів. На що заступник глави ОП зазначив, що про військових мови не йдеться, а лише про техніку.

Ми не просто можемо запросити (певну – 24 Канал) кількість техніки, ми впевнені, що ми її отримаємо. Сьогодні прем'єр-міністр Сунак сказав: "Вам не доведеться більше просити, вимагати, закликати. Ви точно знаєте, який обсяг ви отримаєте",

– наголосив Ігор Жовква.

Водночас він уточнив, що в угоді неможливо викласти конкретний обсяг озброєння та техніки. Крім того, є певні моменти, які, запевнив він, не можна фіксувати у відкритій угоді.

Звернімо увагу, що безпекова угода між Україною та Великою Британією містить 9 частин. Мовиться про сферу застосування, оборону та безпеку, невійськову безпеку, політичне співробітництво, фіскальну підтримку, відновлення та відбудову, гуманітарне співробітництво, реформи, співпрацю на випадок майбутнього збройного нападу.