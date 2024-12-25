Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Чому влада пішла на такий крок

За офіційними даними, у 2023 році у Шотландії померли 1 172 людини від наркотиків, майже чверть із них – у Глазго. Тому влада вирішила дозволити відкрити заклад Thistle, де люди зможуть вводити нелегальні наркотики у гігієнічному середовищі під наглядом фахівців.

Спеціалісти зможуть реагувати на побічні реакції та передозування, а також пропонувати комплексний догляд. У такий спосіб влада хоче зменшити смертність від передозування.

Ми покладаємося не на одне втручання, а на цілий пакет лікування та догляду,

– сказав помічник медичного директора відділу лікування алкоголю та наркотиків Сакет Пріядарші.

За його словами, це мають бути послуги допомоги в кризових ситуаціях, реабілітація в стаціонарі та національна програма розповсюдження налоксону.

Довідка. Налоксон – це спеціальний препарат, який використовується для того, щоб швидко зупинити дію опіатів (як-от героїну) на організм людини.



Вчені вигадали налоксон (Ілюстративне фото) / Фото Unsplash

Один з урядовців сказав, що кожна смерть від зловживання наркотиками є трагедією для тих, хто втратив життя, їхніх сімей і для суспільства в цілому.

"Хоча ми не плануємо змінювати закони Великої Британії про наркотики, через наш цілеспрямований уряд ми вживатимемо профілактичних заходів у сфері охорони здоров'я, щоб боротися з найбільшими вбивцями в суспільстві, включаючи зловживання наркотиками, і підтримувати людей жити довше та здоровіше", – додав один з урядовців.