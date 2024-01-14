Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отмечал, что Украине нужно больше штурмовой авиации – для поддержки пехоты с воздуха. Идеальным вариантом он называл штурмовик A-10 Thunderbolt II.
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Украина будет постепенно обновлять авиацию
Николай Олещук отметил, что Воздушные силы рассматривали и рассматривают разные самолеты или вертолеты для усиления боевой авиации Украины. В то же время акцент именно на истребителях F-16, на которых уже переучиваются наши пилоты.
Впрочем, наши специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом,
– добавил Олещук.
Командующий Воздушными силами на постоянной связи с другими командующими, в том числе и с Александром Сырским. Продолжается работа по обеспечению прикрытия войск от воздушных атак врага на разных направлениях.
Подчеркиваю, мы не исключаем какую-либо помощь партнеров в многоцелевых самолетах, штурмовой авиации, вертолетах. Конечно, освоение каждого нового типа самолета – сложный и не быстрый процесс для нас, но мы его пройдем,
– добавил командующий.
Сразу Украина не сможет отказаться от использования советских самолетов, поэтому рядом с F-16 в небе будут работать и МиГ-29. В будущем вполне возможно, что бомбардировщики Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовики Су-25 – A-10 Thunderbolt II.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона также рассказал, что в приоритете F-16 – они помогут завоевать преимущество в воздухе. Также они станут усилением ПВО. В то же время Воздушные силы не исключают какую-либо помощь западных партнеров, в том числе и штурмовую авиацию или вертолеты. Украина может комбинировать советское и западное вооружение.
Обсуждение потребности в А-10
- Командующий сухопутными войсками Александр Сырский в интервью Reuters отмечал, что Украине нужны А-10, поскольку они могут уничтожить все, что противостоит пехоте. Он отмечал, что Thunderbolt смогут оказать решающую поддержку сухопутным войскам.
- В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что приоритетом Украины является F-16 – многоцелевой самолет. В то же время А-10 может выполнять только одну функцию – поддержку пехоты с воздуха. А также штурмовой самолет слишком дорогой в обслуживании. Пока Украине нужно завоевать преимущество в воздухе, чем будут заниматься F-16.
- Еще в апреле 2023 года Юрий Игнат рассказывал, что А-10 уязвимы для ЗРК противника. Он объяснил, что А-10 могут совершать эффективные полеты только тогда, когда они прикрыты другой мощной авиацией, то есть истребителями F-16.