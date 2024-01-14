Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отмечал, что Украине нужно больше штурмовой авиации – для поддержки пехоты с воздуха. Идеальным вариантом он называл штурмовик A-10 Thunderbolt II.

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Украина будет постепенно обновлять авиацию

Николай Олещук отметил, что Воздушные силы рассматривали и рассматривают разные самолеты или вертолеты для усиления боевой авиации Украины. В то же время акцент именно на истребителях F-16, на которых уже переучиваются наши пилоты.

Впрочем, наши специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом,

– добавил Олещук.

Командующий Воздушными силами на постоянной связи с другими командующими, в том числе и с Александром Сырским. Продолжается работа по обеспечению прикрытия войск от воздушных атак врага на разных направлениях.

Важно! Николай Олещук подчеркнул, что сегодня на вооружении Воздушных сил четыре основных типа боевых самолетов будут постепенно заменены западной техникой.

Подчеркиваю, мы не исключаем какую-либо помощь партнеров в многоцелевых самолетах, штурмовой авиации, вертолетах. Конечно, освоение каждого нового типа самолета – сложный и не быстрый процесс для нас, но мы его пройдем,

– добавил командующий.

Сразу Украина не сможет отказаться от использования советских самолетов, поэтому рядом с F-16 в небе будут работать и МиГ-29. В будущем вполне возможно, что бомбардировщики Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовики Су-25 – A-10 Thunderbolt II.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона также рассказал, что в приоритете F-16 – они помогут завоевать преимущество в воздухе. Также они станут усилением ПВО. В то же время Воздушные силы не исключают какую-либо помощь западных партнеров, в том числе и штурмовую авиацию или вертолеты. Украина может комбинировать советское и западное вооружение.

Обсуждение потребности в А-10