В четверг, 20 апреля, спикер Воздушных сил Юрий Игнат еще раз констатировал, что Киев работает над тем, чтобы мы получили самолеты F-16. В то же время он подверг критике слова "экспертов", которые считают, что авиационные потребности Украины могут удовлетворить, скажем, штурмовики А-10. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Враг развернул мощные ЗРК

Спикер подчеркнул, что не стоит радоваться возможным новостям о предоставлении ВСУ А-10, ведь это тот летательный аппарат, который уязвим к ЗРК оккупантов.

Закроем тему об А-10 и других самолетах, которую "эксперты" постоянно поднимают в пространстве. Кто-то прочел, что это круто. Я хочу напомнить, что Россия развернула на линии боевого столкновения, а также на государственной границе мощную группировку зенитно-ракетных войск. То есть это системы малого радиуса действия, среднего и большого,

– отметил Игнат.

Кроме того, он уточнил, что враг развернул такие ЗРК как "Бук", "Тор", "Панцирь", С-300 и другие. Собственно, А-10 могут совершать эффективные полеты при таких условиях, только когда они будут прикрыты другой мощной авиацией – то есть истребителями F-16.

Это (ЗРК врага – 24 Канал) просто не даст шанс этим самолетам (А-10 – 24 Канал) работать. Они просто будут уничтожены. Они могут работать, когда есть прикрытие мощных истребителей. И когда они есть, авиационное пространство контролируют Воздушные силы,

– констатировал представитель.

Что известно об А-10