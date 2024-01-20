Президент Украины в интервью изданию Channel 4 News заявил, что он встречался с конгрессменами и сенаторами, и они на 99% – на стороне Украины, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о помощи от США

"Я с ними встречался. Когда я с ними сажусь и у нас диалог, тет-а-тет или в команде, в большинстве, 99,9% случаев они – на моей стороне", – объяснил украинский лидер.

Стоит отметить, что США еще не выделили Украине помощь, ведь республиканцы и консерваторы пытаются прийти к соглашению по безопасности на границах и миграционной политике.

Владимир Зеленский в этом контексте ответил на вопрос, доверяет ли словам поддержки, которые слышал от членов Конгресса США. Президент сказал, что он "доверяет результатам".

Спустя почти пять лет президентства я, с одной стороны, видел все. Но когда я говорю с политиками, иногда думаю, что не видел ничего… Все улыбаются, обнимают, говорят: "Вы устойчивы, вы так сильны, вы – настоящий мужчина, лидер свободного мира. Вы спасли нашу демократию... Мы могли бы потерять пол Европы, и Россия напала бы на США, страны НАТО, и мы должны дать вам все, что имеем." И потом – как команда "стоп, снято",

– заявил Зеленский.

Также президент Украины описал объемы военной помощи США.

"Они (США – 24 Канал) много помогли нам, чтобы мы выстояли. Я считаю, они могут помочь нам больше, чтобы мы победили ", – заверил Владимир Зеленский.

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