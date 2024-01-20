Соответствующий вопрос озвучили ему в интервью британскому телеканалу Channel 4 News. Глава государства отметил, что предложений отказаться от территорий Украины в обмен на членство в Евросоюзе и НАТО он не получал, передает 24 Канал.

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Путин не хочет "никакого мира"

Президент Украины подчеркнул, что необходимо деоккупировать территории нашего государства. Это позволит не повторить в будущем агрессию со стороны России.

По словам Владимира Зеленского, Владимир Путин никогда не будет хотеть мира для сосуществования между нашими государствами. Более того, он просто не хочет "никакого мира". В то же время, президент Украины подчеркнул, что кремлевский диктатор все еще имеет в планах оккупировать всю нашу страну.

Главу государства спросили, может ли он представить подписание мирного договора с Путиным при условии "прощания" с Крымом и Донбассом. На это Зеленский резко ответил "Нет". Поэтому журналист спросил его, нужны ли нашему государству Крым и Донбасс "обратно".

Если мы хотим его (Путина – 24 Канал) остановить, если мир хочет, чтобы через несколько лет это не вернулось снова, эта агрессия, – лучше справиться с этим,

– ответил Зеленский.

Журналист решил уточнить у президента, будет ли соответствующий подход действовать, если нашему государству разрешат стать членом Евросоюза и НАТО без деоккупации наших территорий. Владимир Зеленский подчеркнул, что соответствующие предложения не получал. Следовательно отметил, "о чем здесь думать?"

Если мы хотим действительно иметь мир в Европе, не (только – 24 Канал) в Украине – в Украине и Европе, нам действительно нужно понимать, что Украина действительно независимая: политически... Лучше вернуть все земли Украины, это лучше для всех. И политическим путем (вернуть – 24 Канал), конечно,

– сказал президент.

Глава государства добавил, что на Донбассе и в Крыму "столько городов, столько людей, столько граждан, гражданских", и Украина будет терять многих из них во время войны. Следовательно, действительно лучше найти политический путь.

Вместе с тем он задал риторический вопрос, соответствующие идеи существуют ли и, знает ли кто-нибудь, как политическим путем можно вернуть украинские территории. Владимир Зеленский напомнил о так называемом "мирном плане" бывшего президента США Дональда Трампа, после чего рассмеялся.