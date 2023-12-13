Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу. За день до вирішального саміту лідерів ЄС у Брюсселі він повторив свою позицію.

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Орбан висловився проти вступу України до ЄС

Угорський очільник уряду цинічно пропонує надати усе, окрім членства.

Євросоюз готується зробити жахливу помилку, і потрібно цьому запобігти – навіть якщо 26 (членів ЄС – 24 Канал) хочуть це зробити, а тільки ми проти,

– заявив Орбан.

Прем'єр Угорщини стверджує, що відкриття шляху України до вступу підірве довіру до блоку, тому необхідно зняти членство з порядку денного. Він запевняє, що Угорщина продовжуватиме наполягати на цьому, тому це питання не варте серйозної дискусії.

Водночас під час парламентських дебатів Орбан поскаржився на те, що залучення нашої країни до семирічного бюджету означало б додаткові витрати у 190 мільярдів євро. За його словами, Україна отримувала б у 10 разів більше, ніж Угорщина через сільськогосподарські дотації.

Зважаючи на цифри, вступ України до ЄС абсурдний, смішний і несерйозний,

– сказав угорський прем'єр.

Орбан також сказав, буцімто час для вступу України в ЄС ще не настав. Він заявив, що членство України в ЄС знищить Угорщину.

Якими будуть дії Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до початку переговорів про вступ до ЄС, але Братислава не буде блокувати це рішення на саміті лідерів Євросоюзу 14 грудня.

Перед цим міністр закордонних справ Юрай Бланар також заявив, що Братислава готова підтримати рішення про відкриття переговорів.

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