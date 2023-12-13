Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті напередодні засідання Європейської ради, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Україна виконує зобов'язання

Зокрема, президентка Єврокомісії позитивно відзначила реформи, які вже зробила Україна. За її словами, Україна виконала понад 90% від семи рекомендацій, але продовжує працювати над цим прямо зараз.

"Верховна Рада ухвалила два антикорупційні закони – про персонал Національного антикорупційного бюро та декларування активів, а також змінений закон про національні меншини, який враховує решту рекомендацій Венеціанської комісії. Це дозволить ширше використовувати мови меншин у школах, книжках та публічних заходах. Групи національних меншин вже позитивно відреагували на ці зміни", – сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що у разі ефективної імплементації цих законопроєктів, три з чотирьох рекомендацій будуть виконані. Також вона підкреслила, що український уряд запропонував новий закон про лобіювання, який вимагала Єврокомісія.

Це важка робота, і мета виконання всіх семи кроків знаходиться в межах досяжності. Україна демонструє нам, наскільки сильно вона піклується про наш Союз і наші цінності. І ми повинні відповідати її рішучості,

– зазначила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК наголосила, що поразка Путіна автоматично не перетвориться на перемогу України, остаточним етапом стане її вступ до Євросоюзу. Вона також закликала європейських лідерів забезпечити Україні додаткову фінансову підтримку та ухвалити 50 мільярдів євро у виглядів грантів та позик під час перегляду бюджету ЄС.

"Ми хочемо гарантувати Україні стабільне та суттєве фінансування протягом наступних чотирьох років. Це дасть впевненість інвесторам і надію українським воїнам. Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для того, щоб бути сильною сьогодні, щоб вона могла бути сильнішою за столом переговорів завтра і вести переговори про справедливий і тривалий мир", – додала вона.

Рада ЄС відзначила прогрес України в реформах

Водночас Рада міністрів із загальних справ ЄС підтверджує свою відданість розширенню ЄС та схвалює значний прогрес, який досягла Україна. Так, єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї заявив, що робота з Радою "приносить свої результати".

Зауважте. Наразі в Брюсселі активно триває підготовка до зустрічі лідерів ЄС, де Україна очікує отримати "зелене світло" щодо старту переговорів про вступ. Сьогодні , 13 грудня, у європейській столиці відбулось засідання міністри європейських справ, які займалися підготовкою майбутнього саміту.

За результатами засідання, Рада ЄС підтвердила свою відданість розширенню і очікує, що партнери й надалі впроваджуватимуть реформи та прогресу у фундаментальних питаннях. Зокрема, щодо України Рада ЄС схвалила значний прогрес, який досягла Україна у виконанні семи рекомендацій та взяла до уваги річний звіт Єврокомісії, де та порекомендувала розпочати переговори про вступ в грудні цього року.

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї привітав висновки Ради ЄС і назвав їх "фундаментальними для будь-якого прогресу в політиці розширення". За його словами, цей рік став історично важливим з огляду на новий імпульс для розширення ЄС. Він очікує, що європейські лідери ухвалять позитивне рішення для всіх країн, які на це чекають.

Звичайно, тепер нам потрібно побачити, як це буде втілено в більш стратегічні рішення, на які ми всі очікуємо цього тижня від наших лідерів, від Європейської Ради, де, очевидно, обговорюватимуться чотири найбільш важливі й політично стратегічні питання. Ми сподіваємося, що рішення будуть узгодженні і це означатиме потужний сигнал, який підтверджує відданість перспективі членства в ЄС для Західних Балкан, України, Молдови та Грузії,

– сказав Варгеї.

Відповідаючи на запитання, чи говорив Олівер Варгеї з угорським урядом, який висував його на пост єврокомісара та зараз блокує відкриття переговорів для України, він зазначив, що це не його обов'язки.

"Але, безумовно, хотіли б, щоб Європейська Рада взяла до уваги наші пропозиції", – додав він.

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