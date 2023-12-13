Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европарламенте накануне заседания Европейского совета, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Украина выполняет обязательство

В частности, президент Еврокомиссии положительно отметила реформы, которые уже сделала Украина. По ее словам, Украина выполнила более 90% от семи рекомендаций, но продолжает работать над этим прямо сейчас.

"Верховная Рада приняла два антикоррупционных закона - о персонале Национального антикоррупционного бюро и декларировании активов, а также измененный закон о национальных меньшинствах, учитывающий остальные рекомендации Венецианской комиссии. Это позволит шире использовать языки меньшинств в школах, книгах и публичных мероприятиях. Группы национальных меньшинств уже положительно отреагировали на эти изменения", – сказала она.

Урсула фон дер Ляен отметила, что в случае эффективной имплементации этих законопроектов три из четырех рекомендаций будут выполнены. Также она подчеркнула, что украинское правительство предложило новый закон о лоббировании, который требовала Еврокомиссия.

Это трудная работа, и цель выполнения всех семи шагов находится в пределах досягаемости. Украина демонстрирует нам, насколько сильно она заботится о нашем Союзе и наших ценностях. И мы должны соответствовать ее решимости,

– отметила фон дер Ляен.

Президент ЕК подчеркнула, что поражение Путина автоматически не превратится в победу Украины, окончательным этапом станет ее вступление в Евросоюз. Она также призвала европейских лидеров обеспечить Украине дополнительную финансовую поддержку и принять 50 миллиардов евро в виде грантов и ссуд при пересмотре бюджета ЕС.

"Мы хотим гарантировать Украине стабильное и существенное финансирование в течение следующих четырех лет. Это даст уверенность инвесторам и надежду украинским воинам. Мы должны дать Украине то, что ей нужно для того, чтобы быть сильной сегодня, чтобы она могла быть сильнее стола переговоров завтра и вести переговоры о справедливом и длительном мире", – добавила она.

Совет ЕС отметил прогресс Украины в реформах

В то же время Совет министров по общим делам ЕС подтверждает свою приверженность расширению ЕС и одобряет значительный прогресс, достигнутый Украиной. Так, еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи заявил, что работа с Советом "приносит свои результаты".

Заметьте. В настоящее время в Брюсселе активно идет подготовка ко встрече лидеров ЕС, где Украина ожидает получить "зеленый свет" по старту переговоров о вступлении. Сегодня, 13 декабря, в европейской столице состоялось заседание министры европейских дел, занимавшихся подготовкой предстоящего саммита.

По результатам заседания, Совет ЕС подтвердил свою приверженность расширению и ожидает, что партнеры будут и дальше внедрять реформы и прогресса в фундаментальных вопросах. В частности, в отношении Украины Совет ЕС одобрил значительный прогресс, который достиг Украины в выполнении семи рекомендаций и принял во внимание годовой отчет Еврокомиссии, где и порекомендовал начать переговоры о вступлении в декабре этого года.

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи поздравил выводы Совета ЕС и назвал их "фундаментальными для любого прогресса в политике расширения". По его словам, этот год стал исторически важным, учитывая новый импульс для расширения ЕС. Он ожидает, что европейские лидеры примут положительное решение для всех стран, которые этого ждут.

Конечно, теперь нам нужно увидеть, как это будет воплощено в более стратегические решения, которых мы все ожидаем на этой неделе от наших лидеров, от Европейского Совета, где, очевидно, будут обсуждаться четыре наиболее важных и политически стратегических вопроса. Мы надеемся, что решения будут согласованы и это будет означать мощный сигнал, подтверждающий приверженность перспективе членства в ЕС для Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии.

– сказал Варгее.

Отвечая на вопрос, говорил Оливер Варгеи с венгерским правительством, которое выдвигало его на пост еврокомиссара и сейчас блокирует открытие переговоров для Украины, он отметил, что это не его обязанности.

"Но, безусловно, хотели бы, чтобы Европейский Совет принял во внимание наши предложения", – добавил он.

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