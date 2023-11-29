Відповідні заяви посадовиця озвучила за заході видання 28 листопада. До речі, мовиться про 7 пунктів, які потрібні для початку переговорів про вступ до ЄС.

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Що заявили в Єврокомісії про українські реформи

Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україна виконала "майже всі вимоги", встановлені Євросоюзом для початку переговорів щодо її вступу в ЄС.

Побачити глибокі та структурні реформи, які Україна проводить, ведучи екзистенційну війну, для мене справляє глибоке враження. Вони виконали всі необхідні вимоги для майже всіх семи кроків, які ми просили їх зробити... Коли вони стали країною-кандидатом,

– заявила фон дер Ляєн.

До речі, вже 8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Євросоюзу почати процес перемовин про вступ України та Молдови до ЄС.

Чого очікують далі: коротко

У грудні 2023 року чекають, що в Брюсселі після саміту лідерів ЄС Єврокомісія оголосить про початок переговорів щодо вступу України.

У березні 2024 року Київ вже може отримати "зелене світло" щодо вступу в ЄС. Однак Єврокомісія озвучила 4 вимоги, за яких це можливо. Зокрема, мовиться про те, що Верховна Рада повинна:

збільшити штатну чисельність НАБУ;

виключити із закону про запобігання корупції положення, що обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки "вже перевіреного" майна, придбаного декларантами до вступу до держслужби;

ухвалити закон(и), щоб втілити рекомендації Венеціанської комісії щодо нацменшин, державної мови, медіа та освіти;

врегулювати лобіювання "за європейськими стандартами".

Варто зазначити, що Україні у червні 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС. Проте тоді висунули 7 пунктів щодо яких наша держава мала провести реформи. Зокрема, мовилось про: