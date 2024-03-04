Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в комментарии российскому изданию заявил, что встреча венгерского премьера Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не состоится. По его словам, для этого нужны определенные условия, передает 24 Канал.

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К этой встрече не готовы

Петер Сийярто отметил, что для такой встречи нужно создать определенные условия. По его словам, сейчас эти условия совсем не готовы.

В частности, Виктор Орбан известен своими пророссийскими взглядами и резонансными заявлениями относительно полномасштабной войны в Украине. Политик не скрывает своей симпатии к России. В то же время, когда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его "провенгерским", он возмутился.

Он подчеркнул, что его совсем не волнует "мнение украинской власти". Он также сказал, что Венгрия суверенное государство, которое не требует никакого одобрения.

Сийярто похвастался совместным видео с Лавровым