Министр иностранных дел Венгрии опубликовал видео с Лавровым на своих страницах в соцсетях. К слову, в сети обратили внимание, что Сийярто и Лавров вместе ужинали в пятницу, 1 марта, когда в России хоронили Алексея Навального, передает 24 Канал.

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Весело что-то обсуждали

Сийярто похвастался кадрами, как он что-то обсуждал и, очевидно, весело проводил время с российским министром Лавровым.

Сийярто и Лавров на ужине: смотрите видео

Как пишет RMF FM, эта встреча состоялась в Анталии. Как анонсировал ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 1 – 3 марта в Анталии состоится форум, главная тема которого "Продвижение дипломатии во времена потрясений". На него приглашали глав государств и правительств, министров, дипломатов, лидеров бизнеса, ученых, а также представителей молодежи и средств массовой информации.

К слову, в Венгрии также не сделали официального заявления относительно смерти Навального. Единственным венгерским политиком, который прокомментировал смерть российского "оппозиционера", стал Жорт Немет – председатель парламентского комитета по иностранным делам. Он ранее критиковал Россию и Владимира Путина. В то же время Орбан на заседании правительства 1 марта заявил, что "шовинист не заслуживает уважения в венгерском парламенте". Так он отреагировал на предложение оппозиционных депутатов почтить Навального минутой молчания.

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