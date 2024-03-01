Более того, возле храма также заметили снайперов. Как проходит церемония прощания с Навальным – передает 24 Канал.

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Возле храма собрались сотни людей

В московском районе Марьино 1 марта состоится церемония прощания с Алексеем Навальным. Сначала его отпоют в храме "Утоли моя печали", а затем похоронят на Борисовском кладбище. Церемония прощания запланирована на 14:00 по московскому времени, а похороны – на 16.

Сейчас возле храма собрались сотни людей, которые хотят попрощаться с Навальным. Возле храма, станции метро "Марьино" и кладбища установили заграждения, а весь периметр охраняют правоохранители.

Очереди возле храма: смотрите видео

Сотни людей стоят в очереди, чтобы попрощаться с Навальным: смотрите видео

В сети сообщают, что возле храма уже возникли проблемы с мобильным интернетом. Произошло это из-за большого количества людей или силовики намеренно "глушат" связь – неизвестно.

Возле храма собрались сотни людей, чтобы попрощаться с Навальным – больше в галерее

В сети также показали могилу, которую выкопали для политика. Как пишут российские СМИ, место для Навального выбрали неподалеку от входа на Борисовское кладбище.



Где будут хоронить Навального / Фото из росСМИ



На кладбище идет подготовка к похоронам Навального / Фото из росСМИ

Полиция всех проверяет, а на крышах сидят снайперы

Очевидно, в Кремле опасаются, что на похоронах Навального может что-то "пойти не так", поэтому за всей процессией пристально наблюдают полицейские и спецназовцы ОМОНа.

ОМОН следит за всеми, кто пришел на церемонию прощания: смотрите видео

Правоохранители тщательно проверят документы у людей, проводят обыски и патрулируют возле храма, кладбища и станции метро "Марьино". Вокруг также заметили десятки автозаков.

Автозаки в Марьино: смотрите видео

Более того, на крышах некоторых зданий за ситуацией наблюдают правоохранители вместе со снайперами.

Снайперы на крышах возле храма, где собираются люди: смотрите видео

Детей не отпускают из школ

В районе Марьино, где будут прощаться с Навальным не отпускают детей из учебных заведений. Так, в родительских чатах накануне разослали предупреждение о том, что "в целях обеспечения безопасности" дети будут в учебном заведении с восьми утра до 15:15 часов. В сообщениях говорится, что у школьников сегодня пройдет дополнительный урок - "классный час, посвященный Всемирному дню гражданской обороны".

Если ребенку нужно уйти раньше 15:15, просим вас сообщить об этом и в этом случае желательно лично встретить ребенка в школе,

– писали классные руководители в родительских чатах.



Родителей предупредили, что детей будут задерживать в школах / Скриншот из российских телеграм-каналов

Родным не отдавали тело Навального

Родным в морге долго не отдавали тело Алексея Навального. В частности директор фонда Навального Иван Жданов заявлял, что тело политика должны были отдать родным в 10 утра. Однако, когда они прибыли забрать Навального, то в морге не отдали тело.

Близкие Навального смогли получить тело политика только в 11:45. После чего они выехали в храм.

Полиция задерживает тех, кто едет на похороны

Российские телеграм-каналы сообщают, что в Воронеже задержали нескольких человек, которые ехали на церемонию прощания с Навальным. Говорится о главе местного штаба Бориса Надеждина Павла Сычева.

В сети пишут, что Сычев ехал на собственном автомобиле, но его по неизвестным причинам остановили правоохранители. В салоне также были еще три человека – Екатерина Николаева, Василий Потапов и девушка Дарья, чья фамилия неизвестна. Сейчас они не выходят на связь.