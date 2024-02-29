Об этом рассказывают журналисты, ссылаясь на письмо, которое получили в свое распоряжение. Согласно ему, с соответствующей идеей выступили 8 стран Евросоюза.
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Какие страны требуют наложить санкции
Как отметили в Reuters, подписали и отправили письмо с призывом министры иностранных дел Чехии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции и Румынии. Его адресовали главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. И в нем призывают ввести санкции против судебной системы страны-агрессора.
Официальные лица, которых не называют в издании, рассказали, что соответствующее письмо также поддержали Нидерланды, Франция, Ирландия и Дания.
Смерть Навального – еще один признак нарастающих и систематических репрессий в России. Это требует коллективных действий. Мы считаем, что есть веские основания для введения отдельного режима санкций в отношении России, направленного на урегулирование ситуации в стране,
– отмечают в письме.
Представители этих стран предлагают ввести санкции против причастных к политически мотивированным решениям, которые касаются членов гражданского общества, а также оппозиции и их дальнейшего задержания. Говорится, в частности о людях, работающих в судебной системе России.
Смерть Навального: коротко о главном
- Начнем с того, что о смерти Навального сообщили 16 февраля днем. Произошло это в российской колонии за полярным кругом, где он отбывал наказание.
- Тогда сообщали, что оппозиционеру якобы стало плохо после прогулки. После этого он потерял сознание. И что врачи, которые прибыли на помощь так называемому оппозиционеру, реанимировать его не смогли.
- Заметим, что у Путина смерть Навального подтвердили практически сразу. Как отметил Дмитрий Песков, главе Кремля об этом доложили.
- Сначала российские СМИ начали писать о различных версиях смерти Навального. Одна из них – отрыв тромба. Кирилл Буданов позже заявил, что это действительно так.
- Добавим, что матери Навального в течение длительного времени отказывались выдавать тело сына. Ей даже угрожали. Говорили, что сделают это при условии, что она согласится на тайные похороны.