Жена погибшего российского политика Алексея Навального Юлия выступила в Европарламенте. Она призвала евродепутатов не вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, передает корреспондентка 24 Канала в Страсбурге София Назаренко.
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Мир привык к войне в Украине
Жена Навального признала, что использованные средства миром не работают против Путина – оружие, санкции и деньги. Она также отметила, что мир уже привык к войне в Украине, и появляются разговоры о переговорах. Впрочем, реакция мира должна измениться, считает россиянка, в частности после гибели ее мужа.
Публичное убийство еще раз показало всем, что Путин способен на все и что с ним нельзя договариваться,
– сказала Юлия Навальная.
Она призвала евродепутатов бороться с "мафиозным кланом" в России, который состоит из друзей Путина и помогает скрывать украденные деньги.
Навальная также отметила, что Путин должен ответить за то, что он сделал с Россией, ее мужем и вторжением в Украину.
Тело Навального вернули его матери
- Российские следователи 24 февраля наконец-то отдали тело погибшего Алексея Навального его матери. Сейчас семья планирует провести похороны оппозиционера. Отметим, что Алексей Навальный умер еще 16 февраля – с тех пор мать не могла получить тело сына. Впоследствии ей все же показали тело и она подписала документы о смерти политика.
- Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Она поблагодарила всех, кто требовал этого вместе с командой и добавила, что по состоянию на сейчас мать - Людмила Ивановна, все еще находится в Салехарде.
- Навального планируют похоронить.