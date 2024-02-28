Жена погибшего российского политика Алексея Навального Юлия выступила в Европарламенте. Она призвала евродепутатов не вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, передает корреспондентка 24 Канала в Страсбурге София Назаренко.

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Мир привык к войне в Украине

Жена Навального признала, что использованные средства миром не работают против Путина – оружие, санкции и деньги. Она также отметила, что мир уже привык к войне в Украине, и появляются разговоры о переговорах. Впрочем, реакция мира должна измениться, считает россиянка, в частности после гибели ее мужа.

Публичное убийство еще раз показало всем, что Путин способен на все и что с ним нельзя договариваться,

– сказала Юлия Навальная.

Она призвала евродепутатов бороться с "мафиозным кланом" в России, который состоит из друзей Путина и помогает скрывать украденные деньги.

Навальная также отметила, что Путин должен ответить за то, что он сделал с Россией, ее мужем и вторжением в Украину.

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