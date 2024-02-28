Дружина загиблого російського політика Олексія Навального Юлія виступила в Європарламенті. Вона закликала євродепутатів не вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, передає кореспондентка 24 Каналу у Страсбурзі Софія Назаренко.
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Світ звик до війни в Україні
Дружина Навального визнала, що використані засоби світом не працюють проти Путіна – зброя, санкції та гроші. Вона також зазначила, що світ вже звик до війни в Україні, і з’являються розмови про переговори. Втім, реакція світу має змінитися, вважає росіянка, зокрема після загибелі її чоловіка.
Публічне вбивство ще раз показало всім, що Путін здатен на все і що з ним не можна домовлятися,
– сказала Юлія Навальна.
Вона закликала євродепутатів боротися з "мафіозним кланом" в Росії, який складається з друзів Путіна та допомагає приховувати вкрадені гроші.
Навальна також наголосила, що Путін повинен відповісти за те, що він зробив з Росією, її чоловіком та вторгненням в Україну.
Тіло Навального повернули його матері
- Російські слідчі 24 лютого нарешті віддали тіло загиблого Олексія Навального його матері. Наразі сім'я планує провести похорон опозиціонера. Зазначимо, що Олексій Навальний помер ще 16 лютого – з того часу мати не могла отримати тіло сина. Згодом їй все ж показали тіло і вона підписала документи про смерть політика.
- Про це повідомила прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш. Вона подякувала всім, хто вимагав цього разом з командою та додала, що станом на зараз мати — Людмила Іванівна, все ще перебуває у Салехарді.
- Навального планують поховати.