Раніше прессекретарка Навального розповідала, що вони шукають приміщення у Москві, де можна було б влаштувати прощання, однак постійно чують відмову.
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Де і коли відбудуться похорони
Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що політика поховають на Борисівському цвинтарі у Москві 1 березня. Перед цим відспівування пройде у церкві ікони Божої Матері "Втамуй моя печалі" у Мар'їно (район Москви).
За словами Ярмиш, знайти місце для прощання з Навальним виявилося непростою справою. Прессекретарка заявила, що ритуальним агентствам у Москві заборонили проводити похорон опозиціонера.
Вони обдзвонили більшість приватних та державних ритуальних агенцій російської столиці, але це не дало результату.
Десь кажуть, що приміщення зайняте. Десь відмовляються при згадці прізвища "Навальний". В одному місці нам прямо сказали, що ритуальним агентствам заборонили з нами працювати,
– розповідала Ярмиш у "Х".
Раніше у мережі писали, що похорони Навального нібито будуть публічними і відбудуться 29 лютого. Втім, у команді опозиціонера назвали такі повідомлення фейковими. У російських ЗМІ також писали про те, що у Кремлі не хочуть, аби похорони Навального відбувалися 29 лютого, у день, коли заплановане послання Путіна до федерального зібрання.
Смерть російського опозицінера: що відомо
- 16 лютого вдень у російській колонії за полярним колом, де відбував покарання Навальний, повідомили про його смерть. Опозиціонеру нібито після прогулянки стало погано, а потім він втратив свідомість. Лікарі, які прибули на допомогу, не змогли його реанімувати.
- У Путіна одразу підтвердили смерть опозиціонера. Пєсков заявив, що очільнику Кремля про це доповіли.
- У ЗМІ почали вигадувати версії загибелі Навального. Пропагандистські медіа писали, що опозиціонер помер через відрив тромбу.
- Однак матері політика, яка прибула до Салехарда, аби забрати тіло сина, повідомили інший діагноз – "раптова серцева смерть".
- Лікар Навального заявив, що ця версія неправдива. Адже при такому діагнозі політик мав би втратити свідомість миттєво. Він припустив, що Навального могли отруїти "Новачком".
- Матері опозиціонера довгий час відмовлялися віддавати тіло сина. Жінці погрожували. Їй сказали, що віддадуть тіло, якщо вона погодиться на таємні похорони.
- В українській розвідці розповіли, що, за їхніми даними, Навальний справді помер від відриву тромбу.
- The Moscow Times написало із посиланням на теперішнього та колишнього чиновників Кремля, що з Навальним "перестаралися". Він чимало разів сидів у штрафному ізоляторі. Його катували і фактично довели до смерті.
- У ЄС та США розкритикували російську владу за смерть Навального. Усі одноголосно звинуватили Путіна. Зеленський назвав загибель росіянина вбивством.
- США ввели масштабні санкції у зв'язку зі смертю російського опозиціонера.