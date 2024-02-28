Раніше прессекретарка Навального розповідала, що вони шукають приміщення у Москві, де можна було б влаштувати прощання, однак постійно чують відмову.

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Де і коли відбудуться похорони

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що політика поховають на Борисівському цвинтарі у Москві 1 березня. Перед цим відспівування пройде у церкві ікони Божої Матері "Втамуй моя печалі" у Мар'їно (район Москви).

За словами Ярмиш, знайти місце для прощання з Навальним виявилося непростою справою. Прессекретарка заявила, що ритуальним агентствам у Москві заборонили проводити похорон опозиціонера.

Вони обдзвонили більшість приватних та державних ритуальних агенцій російської столиці, але це не дало результату.

Десь кажуть, що приміщення зайняте. Десь відмовляються при згадці прізвища "Навальний". В одному місці нам прямо сказали, що ритуальним агентствам заборонили з нами працювати,

– розповідала Ярмиш у "Х".

Раніше у мережі писали, що похорони Навального нібито будуть публічними і відбудуться 29 лютого. Втім, у команді опозиціонера назвали такі повідомлення фейковими. У російських ЗМІ також писали про те, що у Кремлі не хочуть, аби похорони Навального відбувалися 29 лютого, у день, коли заплановане послання Путіна до федерального зібрання.

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