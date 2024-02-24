Отметим, что Алексей Навальный умер еще 16 февраля – с тех пор мать не могла получить тело сына. Впоследствии ей все же показали тело и она подписала документы о смерти политика.

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Подготовка к похоронам

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что матери оппозиционера наконец-то отдали тело сына. Она поблагодарила всех, кто требовал этого вместе с командой и добавила, что по состоянию на сейчас мать - Людмила Ивановна, все еще находится в Салехарде. В то же время планируются похороны.

Похороны еще впереди. Мы не знаем, или власть будет мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления,

– сообщила Ярмыш.

Отметим, что два дня назад мать Навального записала видеообращение, в котором рассказала, что ей не отдают тело сына. Женщина записала видео, потому что следователи начали ей угрожать, мол, сделают что-то с телом, если она не согласится на тайные похороны. Людмила же хотела, чтобы каждый желающий мог попрощаться с Навальным.

Последствия смерти Навального