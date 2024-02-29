Про це розповідають журналісти, посилаючись на лист, який отримали у своє розпорядження. Згідно з ним, з відповідною ідеєю виступили 8 країн Євросоюзу.
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Які країни вимагають накласти санкції
Як зазначили у Reuters, підписали і відправили лист із закликом міністри закордонних справ Чехії, Естонії, Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі, Швеції та Румунії. Його адресували главі дипломатії ЄС Жозепові Боррелю. Й у ньому закликають запровадити санкції проти судової системи країни-агресорки.
Офіційні особи, яких не називають у виданні, розповіли, що відповідний лист також підтримали Нідерланди, Франція, Ірландія та Данія.
Смерть Навального – ще одна ознака наростаючих і систематичних репресій у Росії. Це вимагає колективних дій. Ми вважаємо, що є вагомі підстави для запровадження окремого режиму санкцій стосовно Росії, спрямованого на врегулювання ситуації в країні,
– наголошують у листі.
Представники цих країн пропонують запровадити санкції проти причетних до політично вмотивованих рішень, які стосуються членів громадянського суспільства, а також опозиції та їхнього подальшого затримання. Мовиться, зокрема про людей, які працюють у судовій системі Росії.
Смерть Навального: коротко про головне
- Почнімо з того, що про смерть Навального повідомили 16 лютого вдень. Сталося це у російській колонії за полярним колом, де він відбував покарання.
- Тоді повідомляли, що опозиціонеру буцімто стало погано після прогулянки. Після цього він втратив свідомість. І що лікарі, котрі прибули на допомогу так званому опозиціонерові, реанімувати його не змогли.
- Зауважимо, що у Путіна смерть Навального підтвердили практично відразу. Як зазначив Дмітрій Пєсков, главі Кремля про це доповіли.
- Спочатку російські ЗМІ почали писати про різні версії смерті Навального. Одна з них – відрив тромбу. Кирило Буданов пізніше заявив, що це дійсно так.
- Додамо, що матері Навального впродовж тривалого часу відмовлялися видавати тіло сина. Їй навіть погрожували. Казали, що зроблять це за умови, що вона погодиться на таємні похорони.