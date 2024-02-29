Про це розповідають журналісти, посилаючись на лист, який отримали у своє розпорядження. Згідно з ним, з відповідною ідеєю виступили 8 країн Євросоюзу.

Читайте також Навальна у Європарламенті закликала боротись із "мафіозним кланом" Росії

Які країни вимагають накласти санкції

Як зазначили у Reuters, підписали і відправили лист із закликом міністри закордонних справ Чехії, Естонії, Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі, Швеції та Румунії. Його адресували главі дипломатії ЄС Жозепові Боррелю. Й у ньому закликають запровадити санкції проти судової системи країни-агресорки.

Офіційні особи, яких не називають у виданні, розповіли, що відповідний лист також підтримали Нідерланди, Франція, Ірландія та Данія.

Смерть Навального – ще одна ознака наростаючих і систематичних репресій у Росії. Це вимагає колективних дій. Ми вважаємо, що є вагомі підстави для запровадження окремого режиму санкцій стосовно Росії, спрямованого на врегулювання ситуації в країні,

– наголошують у листі.

Представники цих країн пропонують запровадити санкції проти причетних до політично вмотивованих рішень, які стосуються членів громадянського суспільства, а також опозиції та їхнього подальшого затримання. Мовиться, зокрема про людей, які працюють у судовій системі Росії.

Смерть Навального: коротко про головне