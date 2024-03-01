Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля. Сегодня, 1 марта, сотни россиян пришли попрощаться и провести в последний путь политика. 24 Канал собрал в один материал все, что известно о похоронах Навального в Москве.

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13:53, 1 марта Гроб с телом Алексея Навального привезли в храм "Утоли моя печали", где состоится отпевание политика. Собравшиеся встретили машину с политиком аплодисментами. Люди скандировали: "Навальный!"