Російський опозиціонер Одексій Навальний помер 16 лютого. Сьогодні, 1 березня, сотні росіян прийшли попрощатися і провести в останню путь політика. 24 Канал зібрав в один матеріал усе, що відомо про похорон Навального в Москві.

Дивіться також У Росії прощаються з Олексієм Навальним : усе, що відомо про смерть політика та його похорон

13:53, 1 березня Труну із тілом Олексія Навального привезли до храму "Утоли моя печали", де відбудеться відспівування політика. Присутні зустріли машину з політиком оплесками. Люди скандували: "Навальний!"