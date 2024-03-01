Російський опозиціонер Одексій Навальний помер 16 лютого. Сьогодні, 1 березня, сотні росіян прийшли попрощатися і провести в останню путь політика. 24 Канал зібрав в один матеріал усе, що відомо про похорон Навального в Москві.
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Труну із тілом Олексія Навального привезли до храму "Утоли моя печали", де відбудеться відспівування політика.
Присутні зустріли машину з політиком оплесками. Люди скандували: "Навальний!"
У Москві 1 березня відбувається прощання й поховання російського опозиційного політика Олексія Навального.