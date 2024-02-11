Сделал такой подарок главе МИД Венгрии руководитель американского фонда “Центр помощи Украине в США” (HUCUS) Алексей Прокопенко. Сам же Петер Сийярто достаточно сдержанно отреагировал на такое действие.

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Подарок для главы венгерского МИДа

В конференции, во время которой Петеру Сийярто подарили обломок российского танка, участвовали европейские дипломаты и чиновники, студенты и ученые из США и Евросоюза.



Петеру Сийярто подарили обломок российского танка / Фото Алексей Прокопенко

Справка! В рамках конференции, проходящей 9-10 февраля, проходят панельные дискуссии, посвященные политике ЕС, глобальным экономическим проблемам и вызовам, ситуации на энергетических рынках, а также российской войне против Украины.

Это сделано в России, а сожжено и переработано в Украине. Носите это как брелок с ключами от своего дома, чтобы не забыть, что такое российский террор. Пожалуйста, помните уроки истории и то, что несли советские танки на улицах Будапешта в 1956 году,

– сказал Прокопенко, передавая сувенир Сийярто.

Известно, что Сийярто "сдержанно" и "дипломатично" отреагировал на подаренный сувенир.



Фрагмент танка российских оккупантов подарили главе венгерского МИД / Фото Алексей Прокопенко

"Министр подчеркивал, что его страна стремится к миру в Украине, но я не слышал от него слова "победа". Также, Сийярто напомнил, что хорошо помнит уроки 1956 года, и что его семья тоже чувствовала на себе те события", – сказал Прокопенко в комментарии "Европейской правде".

Кроме того, по его словам, Сийярто добавил, что Венгрия заботится об украинских беженцах, которых в стране проживает около миллиона.

Сийярто не нравится ярлык "друг Путина"

Глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался, что венгерское правительство считают "другом Путина". По его словам, страна "поднимает важные вопросы", но ее никто не слышит.

Венгерский министр убежден, что на их мнение никто не обращает внимание, из-за чего возникает конфликт. Он отметил, что у Венгрии собственная "уникальная политическая стабильность".

Он пожаловался, что это свидетельствует о том, что в последние годы нет реального пространства для рационального диалога по стратегическим вопросам – "ситуация ухудшается". "Если мы выдвигаем такое требование, то в ответ получаем не обсуждение, не изучение того, как мы можем найти решение, а навешивание ярлыков друзей Путина, кремлевских пропагандистов или, возможно, российских шпионов, – пожаловался глава МИД.