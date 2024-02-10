Венгерский министр убежден, что на их мнение никто не обращает внимание, из-за чего возникает конфликт. Он отметил, что у Венгрии собственная “уникальная политическая стабильность”.

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Венгрия и ее интересы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что его правительство "нарушает важное дело, а другие действуют так, будто ничего не произошло". Он пожаловался, что это свидетельствует о том, что в последние годы нет реального пространства для рационального диалога по стратегическим вопросам – "ситуация ухудшается".

Если мы выдвигаем такое требование, то в ответ получаем не обсуждение, не изучение того, как мы можем найти решение, а навешивание ярлыков друзей Путина, кремлевских пропагандистов или, возможно, российских шпионов,

– пожаловался глава МИД.

В то же время он добавил, что если бы было место для рационального диалога, если бы было "взаимное уважение". По словам Сийярто, если бы те, кто постоянно говорит о демократии, обращали внимание на другое мнение, то стигматизации можно было бы избежать.

По мнению министра, правительство Венгрии всегда было честным относительно своей стратегии и целей, что "возможно благодаря уникальной политической стабильности, которая царит в стране". Именно поэтому, как отметил Сийярто, они могут позволить себе говорить то, что делают, и делать то, о чем говорят.

Венгрия и война