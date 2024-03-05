У США настав супервівторок – один із найважливіших днів виборчої кампанії. Давня традиція та гордість американської електоральної демократії. У цей день відбудуться праймеріз і кокуси відразу в 15 штатах та Американському Самоа (територія США), де буде розподілено третина голосів виборщиків, та мають визначитись кандидати у президенти.

Якщо з демократами все зрозуміло – президент Джо Байден не має конкурентів, то в республіканців нині справді важливий день. 24 Канал розповідає, що означає супервівторок для Ніккі Гейлі та Дональда Трампа.

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Що таке супервівторок і чому він важливий Це день, коли відбуваються одночасні праймеріз одразу в 15 штатах і 1 закордонній території США. Мовиться про такі штати як Алабама, Аляска, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Теннессі, Техас, Юта, Вермонт і Вірджинія, а також Східне Самоа.



Під час супервівторка визначається понад третина делегатів на Національний конвент (близько 30% делегатів партійного з'їзду у демократів та близько 34% – у республіканців). Фактично під час супервівторка з великою ймовірністю традиційно визначається майбутній переможець номінації.

Трамп чи Гейлі: чи залишилася інтрига?

Інтрига відсутня – від демократів кандидатом буде чинний президент, який офіційно участі в праймеріз навіть не бере, але незримо витає над процесом і навіть інколи, волею виборців, з'являється у бюлетенях.

У республіканців все трохи складніше, але фактично вже також без інтриги. Гегемоном є Дональд Трамп, далі довго нікого немає, і лише потім на обрії виринає Ніккі Гейлі – єдина суперниця 45-го президента США, яка ще не вибула з перегонів.

До честі пані Гейлі треба визнати, що вона не кинула боротися й навіть перемогла в окрузі Колумбія, чим привернула до себе увагу ЗМІ та накликала на себе чергові прокльони від Трампа та його прибічників. Як і республіканських виборців із Вашингтону.

Втім, успіх Гейлі – це виключення, адже успіх у Вашингтоні був прогнозованим, позаяк тамтешні мешканці є такою собі білою вороною серед великої республіканської зграї. Це представники політичної та економічної еліти США, лобісти та чиновництво (з дулею в кишені). Заможні люди з вищою освітою не є цільовою аудиторією Трампа, адже їм важче брехати й вони мають політичну пам'ять (про попередню брехню), а також ці люди здатні до критичного мислення та аналізу.

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Звісно, Трамп тут не мав жодних шансів. Натомість мав чудові шанси у всіх інших штатах, де більшість становлять його улюблені представники американських низів. Супервівторок цей тренд має підтвердити та, майже гарантовано завершити кампанію Ніккі Гейлі як претендента на номінацію від Республіканської партії, адже варіантів у неї просто не залишається.



Чи є ще шанси в Ніккі Гейлі / Фото AP, AFP

Суперпонеділок, або час Верховного суду США

Ще напередодні останній шанс на номінацію від республіканців в неї забрав навіть не Трамп, а Верховний суд США, який одностайним (тобто й голосами суддів-демократів) рішенням скасував постанову суду штату Колорадо про дискваліфікацію Трампа на місцевих праймеріз як заколотника.

Судді вирішили не слідувати букві закону, записаного 150 років тому, а вдалися до абстракцій та роздумів про суспільне благо й тому зняли бан з Трампа, а також – потенційні ризики нового бунту.

Зазначимо, що рішення суду штату Колорадо та аналогічні рішення судів двох інших штатів з самого початку виглядали як чит-код, а тому одностайна ухвала про їхнє скасування, мабуть, все ж є добрим знаком і сигналом, що "зло" (звісно, в тлумаченні частини американського суспільства) потрібно перемагати чесно.

І точно не віддавати цю битву на відкуп 9 персонам, до яких і без того є безліч питань (так, не лише українські судді Верховного Суду люблять, коли їх корумпують).

Чому це ще не кінець для Гейлі?

Як це не дивно, але ні. Після супервівторка вона може завершити боротьбу як республіканський кандидат і почати кампанію як незалежний. Така можливість цілком вірогідна, адже Гейлі після поразки на республіканських праймеріз має не лише припинити боротьбу, але й офіційно підтримати переможця. З огляду на суттєві розбіжності між кандидатами це буде непросто, адже фактично торпедує всю подальшу кар'єру Гейлі.



Ніккі Гейлі біжить до сцени на мітингу 20 січня 2024 року в штаті Нью-Гемпшир / Фото Robert F. Bukaty / AP

Виходом видається саме оголошення себе незалежним кандидатом. Такі прецеденти вже були, а на виборах-2024 такий кандидат має непогані шанси гучно заявити про себе в умовах кризи обох традиційних партій та ситуації, коли помірковані виборці не хочуть голосувати за популіста Трампа чи вдаватися до протестного голосування та віддавати свій голос Байдену.

Показово, що після кількох поразок Гейлі практично не втратила спонсорів (крім братів Кохів), а впевнена перемога в окрузі Колумбія зберігає віру в неї та дає певні шанси. Гейлі вже виявила бажання продовжити перегони як незалежний кандидат і це може суттєво змішати карти фаворитам та скасувати рімейк виборів-2020 року.

Зверніть увагу! За останні 20 років у США частка так званих незалежних виборців (тобто тих, які не підтримують жодну з двох традиційних партій) зросла до 49% станом на 2023 рік.



У 2022 році 40% американців назвали себе незалежними. Це більше, ніж тих, хто підтримує або республіканців, або демократів. Це реальна "темна конячка" чи навіть "слон у посудній лавці", що може стати чорним лебедем кампанії.

Що це означає для України?

З початком непередбачуваної виборчої кампанії світ вступив у зону значної турбулентності. Нині соціологія за Трампом, але в Байдена ще є час, щоб виправити ситуацію та відновити позиції. У цій ситуації підтримка чи ставка на когось із кандидатів може бути фальстартом.

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Також заручником кампанії вже стала Україна. Цілком можливе й подальше затягування голосувань щодо надання допомоги Україні, адже блокування допомоги стало частиною виборчої стратегії Трампа.

Принаймні саме таку тактику обрав спікер Палати представників Майк Джонсон. Втім, його впертість вже втомила не лише адміністрацію Байдена та демократів, але й республіканців в обох палатах. Отже, варіантів пропетляти в Джонсона стає все менше й не можна виключати, що кампанія Трампа скине спікера як відіграну карту та повернеться на 180 градусів.

Зрозуміло одне – у наступні місяці ми почуємо та побачимо багато чого цікавого.