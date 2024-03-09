Орбан зазначив, що поважає Трампа і закликав того повернутися, щоб "принести мир". Прем'єр Угорщини висловив про своє бажання поговорити з експрезидентом США 6 березня – тоді він заявив, що розмова стосуватиметься припинення війни в Україні.
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Деталі розмови політиків
У заяві передвиборчої компанії Дональда Трампа йдеться, що разом з Віктором Орбаном у Флориді політики обговорили "широкий спектр питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, включаючи першорядну важливість міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної нації".
Водночас після розмови сам угорський лідер у соцмережі Х написав, що повернення Трампа допоможе забезпечити мир в Україні.
Нам потрібні лідери у світі, яких поважають і можуть принести мир. Він один із них! Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте,
– сказав він.
Віктор Орбан у відео на Facebook також наголосив, що у 2017 – 2021 роках, коли Трамп був президент, зберігався мир на Близькому Сході, а також в Україні. Угорський прем'єр переконаний, що в Україні не було б війни, якби Трампа переобрали у 2020 році.
Загроза переобрання Трампа
- Після "супервівторка" у США стало відомо, що як і очікувалося раніше, двома основними кандидатами на виборах стануть Дональд Трамп та Джо Байден. Ніккі Гейлі покинула президентські перегони, оскільки вона здобула перемогу у Трампа на праймеріз лише у двох штатах.
- Нещодавно експрезидент США викликав Джо Байдена на дебати перед виборами. Втім, Байден сказав журналістам, що пану Трампу "більше нема чим зайнятися". Під час своєї виборчої компанії Трамп п'ять разів ухилявся від дебатів з його опонентами.
- Експосол ЄС при США Жуан Вале де Алмейда вважає, що Європа не усвідомлює ризики від можливої перемоги республіканця. Там досі немає спільного плану дій у разі, якщо США знизить свою роль у НАТО та підтримку для України. Перемога Трампа означає зміну вектора руху Сполучених Штатів.