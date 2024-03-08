Європа ще не до кінця усвідомила ризики від американських виборів та досі немає спільного плану дій щодо ситуації, коли США знизить свою роль у НАТО та підтримку для України. Про це заявив експосол ЄС при США Жуан Вале де Алмейда в ході панельної дискусії аналітичного Центру європейської політики, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Він може посилити Путіна

За словами дипломата, усвідомлення в Європі потроху зростає, втім спільного бачення з боку ЄС немає. Він зазначив, що стурбований перспективами після виборів в США.

На його думку, Європі треба об’єднати зусилля, особливо, з огляду на те, що деякі держави-члени ЄС мають спільний кордон з Росією. Крім того, через занепокоєння, що США може вийти з НАТО у разі перемоги Трампа чи послабити там свою роль, експосол каже, що наступним генсеком має стати представник однієї з європейських країн.

Чого я боюся найбільше? І, можливо, не тільки я. Я боюся перемоги Трампа. Я боюся того, що він може посилити Путіна і послабити Україну. Я очікую, що він посилить свою позицію щодо Китаю, що не без проблем для Європи та послабить НАТО і Захід,

– пояснив Жуан Вале де Алмейда.

Колишній посол ЄС також вважає, що у разі перемоги Трампа США можуть змінити свої зовнішньополітичні пріоритети – знизити значення війни в Україні та мати більш активну політику щодо Китаю. На думку Жуана Вале де Алмейда, в такому випадку Європа має інвестувати більше в оборону та безпеку, а також виділяти більше грошей на підтримку України.

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