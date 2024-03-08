Европа еще не до конца осознала риски от американских выборов и до сих пор нет общего плана действий по ситуации, когда США снизит свою роль в НАТО и поддержку для Украины. Об этом заявил экс-посол ЕС при США Жуан Вале де Алмейда в ходе панельной дискуссии аналитического Центра европейской политики, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Он может усилить Путина

По словам дипломата, осознание в Европе понемногу растет, впрочем общего видения со стороны ЕС нет. Он отметил, что обеспокоен перспективами после выборов в США.

По его мнению, Европе надо объединить усилия, особенно, учитывая то, что некоторые государства-члены ЕС имеют общую границу с Россией. Кроме того, из-за беспокойства, что США может выйти из НАТО в случае победы Трампа или ослабить там свою роль, экс-посол говорит, что следующим генсеком должен стать представитель одной из европейских стран.

Чего я боюсь больше всего? И, возможно, не только я. Я боюсь победы Трампа. Я боюсь того, что он может усилить Путина и ослабить Украину. Я ожидаю, что он усилит свою позицию в отношении Китая, что не без проблем для Европы и ослабит НАТО и Запад,

– объяснил Жуан Вале де Алмейда.

Бывший посол ЕС также считает, что в случае победы Трампа США могут изменить свои внешнеполитические приоритеты – снизить значение войны в Украине и иметь более активную политику в отношении Китая. По мнению Жуана Вале де Алмейда, в таком случае Европа должна инвестировать больше в оборону и безопасность, а также выделять больше денег на поддержку Украины.

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