Европа еще не до конца осознала риски от американских выборов и до сих пор нет общего плана действий по ситуации, когда США снизит свою роль в НАТО и поддержку для Украины. Об этом заявил экс-посол ЕС при США Жуан Вале де Алмейда в ходе панельной дискуссии аналитического Центра европейской политики, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Он может усилить Путина
По словам дипломата, осознание в Европе понемногу растет, впрочем общего видения со стороны ЕС нет. Он отметил, что обеспокоен перспективами после выборов в США.
По его мнению, Европе надо объединить усилия, особенно, учитывая то, что некоторые государства-члены ЕС имеют общую границу с Россией. Кроме того, из-за беспокойства, что США может выйти из НАТО в случае победы Трампа или ослабить там свою роль, экс-посол говорит, что следующим генсеком должен стать представитель одной из европейских стран.
Чего я боюсь больше всего? И, возможно, не только я. Я боюсь победы Трампа. Я боюсь того, что он может усилить Путина и ослабить Украину. Я ожидаю, что он усилит свою позицию в отношении Китая, что не без проблем для Европы и ослабит НАТО и Запад,
– объяснил Жуан Вале де Алмейда.
Бывший посол ЕС также считает, что в случае победы Трампа США могут изменить свои внешнеполитические приоритеты – снизить значение войны в Украине и иметь более активную политику в отношении Китая. По мнению Жуана Вале де Алмейда, в таком случае Европа должна инвестировать больше в оборону и безопасность, а также выделять больше денег на поддержку Украины.
Байден обратился к Конгрессу
- Кандидат в президенты США и действующий американский лидер обратился к Конгрессу. Его обращение касалось и Украины.
- Он отметил, что с тех времен, когда был Линкольн и гражданская война, не было таких ударов по демократии, свободе. Байден вспомнил о России.
- Он подчеркнул, что нашему государству не нужны солдаты, но помощь Украине блокируется "теми, кто хочет отойти от мирового лидерства". Он также не забыл, что Америка была страной-основателем НАТО. По его словам, этот союз сегодня сильный, как никогда и должен ответить на действия Путина. Байден попросил прислать ему двухпартийный закон о национальной безопасности.