Бывший британский премьер верит, что Трамп в конце – концов будет американским лидером, который будет поддерживать Украину. Джонсон в интервью СМИ объяснил, почему он так думает.

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Трамп станет проукраинским

Экс-глава британского правительства считает, что панические настроения в украинском обществе относительно вероятной победы Трампа на выборах преувеличены. По его словам, экс-президент США неоднократно делал так называемые антироссийские шаги. В частности, он предоставил украинцам Javelin и выслал 60 российских дипломатов после отравления Путиным Сергея Скрипаля.

Обратите внимание! Дональд Трамп несколько раз заявлял, что сможет установить мир между Украиной и Россией за 24 часа. При этом он "обещал" это сделать, в частности, прекратив помощь Киеву и заставив его признать оккупации отдельных своих территорий.

По мнению Джонсона, Трамп сначала будет считать, что с Путиным можно договориться. Однако, конце концов, поймет, что диалог с российским диктатором невозможен.

Поэтому я думаю, что он в конце концов будет тем президентом, который поможет защитить демократию и поддержит Украину,

– подчеркнул экс-премьер Великобритании.

Кроме того, Джонсон убежден, что позиция части республиканцев, которые выступают против помощи Украине, тоже изменится после выборов. Они, хотя и консерваторы, не смогут закрыть глаза на уничтожение европейской суверенной демократии, которой является Украина.

Также бывший премьер Британии заявил, что страны ЕС и другие союзники Украины должны понять неотложность поставок оружия и боеприпасов. Он отметил, что помощь от ЕС и США должна предоставляться более комплексно. Должен быть четкий план.

Украина сможет вернуть Крым, но есть "условие"

В этом же интервью Борис Джонсон сказал, что пришло время для союзников уделить время Крыму.

Ранее, отвечая на возможность возвращения Украиной полуострова, экс-премьер напомнил, что за два года полномасштабной войны, представления людей о Крыме изменились. Раньше он считался "красной линией" Путина. Теперь стало очевидно, то, что там российский диктатор очень уязвим. Если партнеры предоставят Украине больше дальнобойного оружия, то Крым "будет иметь очень интересные перспективы".