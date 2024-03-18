За словами республіканця, він хотів би, щоб йому не довелося робити болючий вибір. Водночас від прямої відповіді про допомогу зброєю та на те, чи "дозволить" Путіну окупувати частину України він відмовився.

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Ще є ціла "вічність"

Трамп висловив сподівання, що до цього не дійде. До моменту поки він зможе взяти на себе повноваження президента мине ще 9 місяців, а це – ціла "вічність" для війни та для політики.

Він зазначив, що Росія має потужну армію, але українці є дуже хоробрими. За його словами, потрібно шукати компроміс.

Крім цього, Дональд Трамп заявив, що питання повномасштабної війни в Україні є дуже болючим для нього. Він переконаний, що цього не сталося, якби на пості президента США перебував він. За його словами, у них з Путіним були добрі стосунки, тож російський президент не зважився б на початок широкомасштабної агресії.

Якби у нас був справжній лідер, він би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить,

– заявив політик.

Трамп розповів, що він у розмовах із Путіним наголошував, що він не може цього зробити.

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