Про його смерть сьогодні повідомив заступник командира БрСпП "Азов" Микита Надточій. Захиснику всього два місяці тому – 10 березня, виповнився 21 рік. Назарій ще до свого повноліття таємно пройшов курс молодого бійця в "Азові". Після цього він там і залишився.
Дивіться також Один з наймолодших захисників "Азовсталі": загинув 21-річний Назарій "Грінка" Гринцевич
Що відомо про українського захисника
Назарій Гринцевич на псевдо "Грінка" три місяці разом з побратимами тримав оборону на Азовсталі, після чого потрапив у полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії окупованої так званої "де-не-ре". Відомо, що боєць був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні Азовсталі.
В межах великого обміну полоненими, що відбувся 21 вересня 2022 року, Назарія Гринцевича разом з 215 українськими військовополоненими повернули додому. Після звільнення він разом із товаришами заснував підрозділ "Контакт 12". Там "Грінка" був командиром взводу оптичних спостерігачів
Загибель Назарія Гринцевича прокоментував майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр та екскомандира полку "Азов" Максим Жорін.
Назарій Гринцевич "Грінка". У 18 років він вже воював на Азовсталі, потім повернувся з полону, встав знову у стрій та загинув в бою. Попри такий вік, йому не потрібно було пояснювати, навіщо захищати свою країну,
– написав він.
Назарій "Грінка" Гринцевич" / Фото Маріанни Колос
Що б не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну,
– ці слова Назарія назавжди залишаться в пам'яті його рідних, друзів та побратимів.
Назарій "Грінка" Гринцевич" / Фото Маріанни Колос
Відомо, що війну хлопець зустрів у Маріуполі. Назарій три місяці разом з побратимами утримував Азовсталь. Свій 19-й день народження хлопець зустрів обороняючи місто від загарбників. Так продовжувалося аж поки не надійшов наказ про збереження життя.
Трагічні втрати України у війні
- Напередодні стало відомо, що під час виконання завдання на фронті 5 травня загинув госпітальєр Сергій Казнадій. Оборонцю було 45 років – за 15 днів у нього мало бути день народження. Герой боронив нашу країну на Авдіївському напрямку.
- Відомий за роллю воїна з реклами Нової пошти військовий Євген Шумілов загинув на фронті. Чоловік був актором театру та кіно, проте обрав шлях захисту країни ще два роки тому. Євген загинув, захищаючи пораненого побратима.
- Під час виконання бойового завдання загинув відеооператор та військовослужбовець Юрій Сілюк. Він воював у Донецькій області. До мобілізації чоловік працював на Волинському телебаченні та на Hromadske.Volyn, також співпрацював зі всеукраїнськими телеканалами.
- На війні з Росією загинув військовий 3 батальйону бригади "Буревій" Ігор Черноусов з позивним "Торнадо". Побратими військового наголосили, що Ігор був не лише відмінним воїном, але й вірним другом, завжди готовим допомогти.