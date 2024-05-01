Трагічну звістку повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. За місяць, 1 червня, бійцеві мало виповнитися 50 років.

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Загибель Героя

Захисник загинув в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.

Ще один чорний день для Самооборони Волині. Загинув Герой. Ще один захисник міста, чесна, порядна людина. Загинув допомагаючи, вивозячи побратимів, не на броні, а у цивільному джипі-пікапі,

– написав знайомий загиблого бійця Олександр Лєсной.

До мобілізації Юрій Сілюк тривалий час працював на Волинському телебаченні та на Hromadske.Volyn, також співпрацював зі всеукраїнськими телеканалами.

За даними Інституту масової інформації, Сілюк став 79 медійником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.

Попрощалися з Героєм у рідному Луцьку 30 квітня. Його поховали на Алеї Слави у селі Гаразджа.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття усім, хто знав Юрія. Вічна пам'ять!

Вони віддали життя за Україну