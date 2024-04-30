Раніше захисник був нагороджений нагрудним знаком "Золотий хрест". Сумну звістку про втрату побратима повідомив військовослужбовець Єгор Фірсов.

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На війні загинув Віталій "Буба" Шнуренко

Коли його нагороджували "Золотим хрестом" від Залужного – він не повірив. А ми знали – саме без нього, його енергії та вмінь, у нас би нічого не вийшло,

– зазначив парамедик 109-ї бригади територіальної оборони.

Він підкреслив, що "Буба" не просто був членом взводу, а як і всі інші, він був частиною їхньої великої родини.

Вдома на Героя очікували дружина та двоє маленьких діток. Його побратим пригадав, як Віталій в січні хвилювався під час виконання бойового завдання, адже у той час його дружина народжувала сина.

За словами побратимів, Віталій був звичайним хлопцем, котрий мав відмінне почуття гумору, що могло розрядити будь-яку напружену ситуацію, яких було чимало під час служби.

"Наш Віталій Шнуренко "Буба" назавжди в строю… Спочивай з миром, друже…", – сказав Фірсов.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.

Героїчно віддали життя за Україну