Ранее защитник был награжден нагрудным знаком “Золотой крест”. Печальную весть о потере побратима сообщил военнослужащий Егор Фирсов.

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На войне погиб Виталий "Буба" Шнуренко

Когда его награждали "Золотым крестом" от Залужного – он не поверил. А мы знали – именно без него, его энергии и умений, у нас бы ничего не получилось,

– отметил парамедик 109-й бригады территориальной обороны.

Он подчеркнул, что "Буба" не просто был членом взвода, а, как и все остальные, он был частью их большой семьи.

Дома Героя ожидали жена и двое маленьких детей. Его побратим вспомнил, как Виталий в январе волновался во время выполнения боевого задания, ведь в то время его жена рожала сына.

По словам собратьев, Виталий был обычным парнем, который имел отличное чувство юмора, что могло разрядить любую напряженную ситуацию, которых было немало во время службы.

"Наш Виталий Шнуренко "Буба" навсегда в строю... Покойся с миром, друг...", – сказал Фирсов.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память.

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