Героя провели в последний путь в субботу, 27 апреля, в Киевской области. Об этом сообщила Медвинское территориальное общество.

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На войне погиб Салата Александр

Александр отправился на фронт в мае 2023 года. Он был добровольцем и поступил в батальон специального назначения "Азов". Там он служил пулеметчиком бронеавтомобиля. Он и его собратья участвовали в жесточайших боях с русскими войсками.

Известно, что он мог уволиться со службы, ведь имел многочисленные ранения и контузии, но постоянно отказывался.

Я буду воевать до конца, к Победе…,

– заявлял он.

К несчастью, Александр так и не увидел нашей победы. Герой погиб на территории Серебрянского лесничества в Луганской области 23 декабря 2023 года.

Четыре месяца родные не знали о судьбе Александра, ведь он считался пропавшим без вести. Благодаря его собратьям, тело Героя удалось вернуть домой.

"Всем миром мы сегодня выражаем искренние соболезнования родителям, жене, детям, всем родным, близким и друзьям павшего воина. Верному сыну Украины– Салате Александру Викторовичу– вечная слава, уважение и память. Герои не умирают",– отметили в общине.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнование всем родным, близким и знакомым украинского защитника.

Они отдали жизнь за Украину