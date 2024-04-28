Героя провели в останню путь у суботу, 27 квітня, на Київщині. Про це повідомила Медвинська територіальна громада.

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На війні загинув Салата Олександр

Олександр відправився на фронт у травні 2023 року. Він був добровольцем і вступив до батальйону спеціального призначення "Азов". Там він служив кулеметником бронеавтомобіля. Він та його побратими брали участь у найжорстокіших боях з російськими військами.

Відомо, що він міг звільнитися зі служби, адже мав численні поранення та контузії, але постійно відмовлявся.

Я буду воювати до кінця, до Перемоги…,

– заявляв він.

На жаль, Олександр так і не побачив нашої перемоги. Герой загинув на території Серебрянського лісництва на Луганщині 23 грудня 2023 року.

Чотири місяці рідні не знали про долю Олександра, адже він вважався зниклим безвісти. Завдяки його побратимам, тіло Героя вдалося повернути додому.

"Всією громадою ми сьогодні висловлюємо щирі співчуття батькам, дружині, дітям, всім рідним, близьким та друзям полеглого воїна. Вірному синові України – Салаті Олександру Вікторовичу – вічна слава, шана і пам'ять. Герої не вмирають", – наголосили у громаді.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім рідним, близьким та знайомим українського захисника.

Вони віддали життя за Україну