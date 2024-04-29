В немецком городе Мурнау 28 апреля убили двух украинцев. В преступлении подозревают гражданина России.

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Кем был погибший военный – его личность установлена

Установлена личность одного из военнослужащих, погибших в Германии в городе Мурнау. Им является наш побратим – военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины. По этическим соображениям мы не сообщаем его имени,

– сказано в сообщении.

В 2023 году боец был ранен в боях за Белогоровку, затем он проходил лечение и реабилитацию в Германии.

"27 апреля десантник умер от ножевых ранений. По сообщениям медиа, ранения ему нанес гражданин России. Подозреваемого в нападении задержали немецкие правоохранительные органы. Командование приносит искренние соболезнования родственникам и друзьям погибшего военнослужащего", – написала Служба связей с общественностью 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования семье погибшего и всем, кто его знал!

Что известно об убийстве украинских воинов в Германии

Наших бойцов зарезали прямо в торговом центре. Один погиб на месте, другой умер в тот же вечер в больнице.

В украинском МИД подтвердили: погибшие граждане были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Дмитрий Кулеба поручил дипломатам контролировать ход дела, чтобы россиянина не обошло наказание.

Полиция задержала подозреваемого недалеко от места преступления. Он под стражей.

Некоторые немецкие СМИ пишут, что все трое – убийца и его жертвы – были знакомы. Мотивы преступления устанавливаются.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко проинформировал, что военные имели серьезные ранения конечностей и не могли полноценно защищаться.

Газета Spiegel сообщила, что, возможно, преступник был пьян. В то же время есть данные о том, что этот человек был известным в пропутинских кругах – так называемым "Z-патриотом". Символику именно с этой буквой он носил открыто.

Директор Инициативы "Центр европейской устойчивости" в Берлине Сергей Сумленный в эфире телеканала "Киев" отметил, что несмотря на закон о запрете антиукраинских настроений в Германии пропутинские россияне продолжают пропагандировать кремлевские нарративы.